Juan Cruz Real: "América tiene que estar enfocado en trabajar y ser competitivo"

América de Cali jugará su primer partido oficial de este 2021 el próximo domingo, cuando enfrente a Águilas Doradas , en el estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira.

Precisamente, sobre lo que será su debut en el fútbol colombiano habló Juan Cruz Real, quien no podrá contar con varios de sus futbolistas más importantes por sanción impuesta por la Dimayor en las últimas horas.

"Son jugadores importantes, pero tenemos que estar enfocados en trabajar y armar el equipo más competitivo posible. Es nuestro primer partido del campeonato y queremos seguir siendo un equipo difícil para los demás", indicó el entrenador en rueda de prensa.

Además, tocó el tema de Adrián Ramos , quien tuvo que ser internado en días anteriores, pero ya se entrena con normalidad esperando el momento de regresar a las canchas.

"Adrián tuvo unos días para hacerse estudios, siempre pensamos en él, la competencia lo pide, pero necesita una preparación acorde, está trabajando bien y se está preparando para un semestre duro", agregó el argentino.

El rival de turno es Águilas Doradas, un "equipo que se ha reforzado, tiene un técnico nuevo, va a ser un rival difícil, siempre intenta ser protagonista, nosotros no vamos a estar en una cancha que no es la nuestra, no vamos a jugar en el Pascual Guerrero, pero vamos a ir a buscar los tres puntos", concluyó.