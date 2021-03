Y es que este miércoles, América de Cali perdió 1-2 frente a Medellín , por la fecha 14 de la Liga colombiana. La situación se pone cuesta arriba para el bicampeón que, ahora mismo, no está dentro del grupo de clasificados.

En rueda de prensa, luego de la derrota contra los antioqueños, el timonel argentino Juan Cruz Real analizó lo sucedido en la cancha del estadio Pascual Guerrero, de Cali.

“Es muy injusto el resultado. Me parece que tuvimos cerca de 15 tiros al arco, sobre seis de ellos. Pero sabíamos que eso podía pasar. Pasó eso en la última acción, pero yo me quedo tranquilo por el rendimiento del equipo, mas no por el resultado. Esto es fútbol. Hoy merecimos ganar porque tuvimos la iniciativa. Ahora hay que levantar la cabeza. Quedan 15 puntos en juego y tenemos que sumar para meternos a los ocho”, indicó.

Valoró el trabajo de sus dirigidos y dijo que “se generó juego. Jugamos la mayor parte del tiempo la pelota. Cuando tienes gente por delante la pelota, las opciones se reducen, pero en juego tuvimos mucho. Con ese control que tuvimos nos faltó más profundidad”.

Su capitán tuvo una dolencia en el anterior partido (1-1 vs. Once Caldas), sin embargo, así fue titular en el duelo de esta mitad de semana: “Adrián Ramos para nosotros es muy importante, pero hay que seguir buscando alternativas y soluciones para los partidos que vienen”.

Hubo preguntas que no le agradaron a Cruz Real y así respondió a esos interrogantes. “Yo no estoy de acuerdo con que no fue un buen partido. No pudimos desarrollarlo bien que es diferente. El rival te pone dos líneas de cuatro de su área y eso es complicado; ese es su estilo de juego. Tuvimos la iniciativa siempre, cumplimos con nuestro estilo de juego. Una parte no la hicimos bien, pero no es que hayamos jugado mal”.

Remató su intervención ante los medios de comunicación diciendo, con vehemencia “creo en mi equipo más que nunca, nos quedan cinco partidos y nos vamos a clasificar, tomen nota de esto. No nos den por muertos, porque esto ya ha pasado antes”.