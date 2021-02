Juan Cruz Real: “El punto no nos sirve, porque siempre tenemos que sumar de a tres”

Sin goles y con pocas emociones, así fue el duelo entre América y Envigado , por la novena fecha de la Liga colombiana. Otro empate sin anotaciones se vio en el estadio caleño.

Luego de la pálida igualdad, Juan Cruz Real, entrenador de América de Cali habló de lo que analizó del partido disputado por sus dirigidos. Fue contundente en sus afirmaciones.

Caso Andrés Felipe Román: "es probable que sea un caso de corazón de atleta"

“El punto no nos sirve porque tenemos que sumar de a tres, hemos empatado mucho; indudablemente tenemos que puntuar de a tres. El equipo no estuvo bien en el primer tiempo. Nos costó mucho generar situaciones de gol, ser profundos, tuvimos control. Ya en el segundo tiempo tuvimos más oportunidades. Nos falta eficacia. El rival apostó a contra atacar y por eso se aproximaron con peligro. Tenemos dos hombres importantes de ataque lesionados (Duván Vergara y Adrián Ramos) y aún no podemos contar con (Jeison) Lucumí”, indicó el argentino.

Señaló que el segundo tiempo fue mejor para los ‘escarlatas’, “creo que desde el juego, en rendimiento hemos hecho las cosas para ganar. No hemos podido definir bien. Reconozco que como local estamos en deuda. Estamos trabajando para poder conseguir los tres puntos en casa”.

"¿La lesión de Zapata? Hablé con Duván, no parece un tirón, es más una contractura de cuádriceps”

Considera importante la falta de gol, pero quiere mejorar para su siguiente compromiso de Liga, “en el segundo tiempo hicimos unas modificaciones por el centro de la cancha. Aldair Rodríguez entró bien y ganamos profundidad. Mejoramos, pero al final necesitamos terminar las jugadas, eso es una realidad”.