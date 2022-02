Juan Cruz Real: "El resultado no fue justo; da bronca perder así, teníamos que habernos llevado más"

Nuevo tropiezo, en condición de visitante, para Junior de Barranquilla. Luego de haber caído frente a Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, este sábado 12 de febrero cayó contra 1-0 contra Once Caldas, en el estadio Palogrande. Frente a ello, el entrenador Juan Cruz Real habló en rueda de prensa.

Allí, aseguró que, por lo planteado y expuesto por sus dirigidos, merecieron más. Asimismo, ya piensa en el próximo duelo, que será visitando al Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, el miércoles 16 de febrero, a las 8:15 de la noche, en una nueva prueba afuera de casa, donde no han podido ganar hasta ahora.

¿Cuál fue el aspecto fundamental para que Once Caldas se llevara los tres puntos?

"El resultado no es justo, de acuerdo a lo que hicieron los jugadores; además, tuvimos las ocasiones más claras, pero no se tuvo la eficacia necesaria. Queda el sabor amargo porque hicimos un partido serio. Es una plaza difícil. Los resultados no son los mejores, pero, en cuanto a la propuesta, se hizo bien. Da bronca, en un partido así, perder en un balón detenido. Teníamos que habernos llevado más."

¿El gol del Once Caldas fue un castigo a la poca ambición del Junior de Barranquilla?

"Jugando en la altura y una cancha dura, uno va sintiendo el desgaste porque se vino a jugar de igual a igual. Basado en las estadísticas, fuimos superiores. Once Caldas tuvo remates de media distancia y llegadas, pero claras de gol no hubo. Creo que recibimos un castigo muy grande por la falta de contundencia."

¿Le preocupa que no está ganando afuera de casa?

"No me tengo que preocupar, sino ocupar en buscar soluciones. Hay que seguir corrigiendo, estamos bien en casa, pero afuera de casa ha costado. Con un gol sobre el final del partido, se ven más los errores, pero no se hizo un mal partido. El rival no tuvo opciones claras, mientras que nosotros generamos por lo menos cuatro o cinco."