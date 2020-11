Juan Cruz Real: “En América de Cali juegan los que tienen condiciones, nadie más da la orden”

Este domingo, América de Cali recibirá a La Equidad en el marco de la última jornada del fútbol colombiano y los bogotanos esperan conseguir un resultado que los mantenga en el grupo de los ocho clasificados.

Y previo a este compromiso, Juan Cruz Real atendió a los medios de comunicación y dejó ver las sensaciones que tienen en el conjunto ‘americano, de cara a la fecha 20.

“Llegamos a una situación en la que tenemos acumulación de partidos, jugadores con amonestaciones y es algo que se debe considerar y son riesgos que se tienen. Sabemos que tenemos una plantilla y que independientemente de esta situación, hay que pensar que el domingo queremos ganar para terminar lo más arriba posible en la tabla”, indicó el entrenador de América.

Sobre la nómina que jugará mañana, el adiestrador no reveló mayor cosa de los jugadores que piensa colocar en la cancha.

“Terminaremos de definir la nómina mañana, no me gusta decir quienes van o no. Hasta los jóvenes son importantes y lo hemos demostrado porque han jugado partidos importantes, trataremos de buscar el mejor once para el partido”, agregó.

En los últimos días, se le ha criticado a Juan Cruz Real la inclusión de varios jugadores juveniles en el once titular del América dejando por fuera hombres de experiencia.

“He escuchado algunas opiniones que no me parecen que están bien en cuánto a los juveniles, si algunos juegan es porque consideramos que las mejores soluciones son ellos. Varios han tenido la oportunidad de jugar, cuando llegamos al club llegamos a potenciar a los juveniles que estuvieran a la altura. Los que juegan tienen condiciones y lo han venido demostrado, no los ponemos por orden de nadie sino por convencimiento”, aseveró.

En Cali esperan que los ‘diablos rojos’ peleen por los dos campeonatos que tiene en disputa el América.

“Nosotros pensamos en ganar todos los torneos, después se puede opinar si la liga es más importante que la copa, pero cada partido que jugamos lo tomamos con la misma responsabilidad. Podemos utilizar distintas alineaciones, pero siempre dejando en alto a la institución”, concluyó.