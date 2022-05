Juan Cruz Real: "En general fuimos superiores y merecimos ganar el partido"

Junior de Barranquilla no pudo conseguir los tres puntos contra Atlético Nacional en el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga del Fútbol Colombiano. El ‘rojiblanco’ igualó 1-1 en la primera fecha del Grupo A, el que es considerado el de ‘la muerte’.

Los de ‘curramba’ tuvieron dominio de las acciones de juego, se fueron arriba en el marcador y también generaron otras opciones claras de cara a la portería de Kevin Mier, golero de Nacional, no obstante, no estuvieron finos en el último cuarto de cancha. También fue importante la actuación del guardameta rival.

Publicidad

"En el primer tiempo fuimos superior, tuvimos que haber liquidado el partido ahí, tuvimos opciones claras para aumentar la diferencia; en el segundo tiempo, Nacional no salió a jugar tanto, se replegó más, intentamos por diferentes lugares, salvo la situación de gol, ellos no tuvieron opciones de peligro. En general fuimos superiores y merecimos ganar el partido, no tuvimos eficacia en el primer tiempo para cerrar las opciones de gol que tuvimos, este grupo va a ser cerradísimo y tenemos que seguir, me deja tranquilo la entrega del equipo, seguimos evolucionando”, esas fueron las palabras del timonel del conjunto barranquillero, Juan Cruz Real, en rueda de prensa tras el duelo en el 'Metro'.

El estratega hizo un análisis más profundo del desempeño de los suyos frente a los 'verdolagas'. En la primera parte tuvieron dominio total del partido, pero en los segundos 45 bajaron en intensidad y ritmo y eso lo supo aprovechar el rival para lograr el empate.

Publicidad



“Hicimos un desgaste muy grande en el primer tiempo, independiente de 96 horas después de un partido; es una acumulación de tiempo. Puede que en el segundo tiempo bajamos un poco, al igual el rival juega, tiene muy buenos jugadores, en el primer tiempo hubo bastante diferencia entre un equipo y otro, ellos no están jugando copa internacional. Ellos equilibraron más el partido, el trámite, la jugada más clara que tuvieron fue la del gol, y nosotros en el segundo tiempo, no llegamos con la misma claridad. No tengo nada que reprocharle a mis jugadores, más allá que queríamos ganar, me parece que entregaron todo, se vio un equipo que buscó siempre y atacó, hay que seguir, va a ser un grupo muy cerrado que se va a definir en la última fecha”, prosiguió.

En cuanto fue consultado en cómo corregir esa falta de definición, Juan Cruz Real manifestó que "hay que estar tranquilo, lo importante es que las situaciones las creamos, así con esa falta de eficacia, Junior en el 'todos contra todos' terminó siendo el equipo más goleador del campeonato, con 30 goles, y quizás faltando un poco de eficacia, hemos hecho dos o tres goles. Son partidos, lo ideal es siempre es ser eficaz, si hubiésemos tenido eficacia liquidábamos el partido, no se dio. Me gustó que hubo un trabajo colectivo, hay que seguir trabajando".

Publicidad

¿Cuándo vuelven a jugar Junior en la Liga Betplay?

El conjunto barranquillero jugará el 31 de mayo contra el Bucaramanga, de visitante, a las 6:00 de la tarde. El partido es de la segunda jornada del Grupo A.