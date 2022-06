Juan Cruz Real: "Espero en las dos fechas que quedan no volver a hablar de los árbitros"

Pese a que ya pasaron las horas del polémico partido entre Millonarios y Atlético Junior, el técnico de los barranquilleros no dejó de hablar de temas coyunturales de cara a la recta final de los cuadrangulares semifinales de la Liga I 2022 del fútbol colombiano, cuando se definirán los clasificados a la final.

Y ese aspecto, el argentino habló con la prensa hace pocas horas y dejó en claro que "espero que en los dos partidos que quedan no volver a hablar de los árbitros. A nosotros el partido de Millonarios que perdimos sobre la hora nos dejó a un jugador por un mes por fuera y aún sigue pagando consecuencias, que es Fabián Ángel. Ese día había VAR y no lo expulsaron al agresor y nosotros ahí no dijimos nada. Me preocupa eso".

Publicidad

Juan Cruz Real complementó y acotó que "sí me preocupa el tema de los árbitros, porque ayer (miércoles) creo que fuimos perjudicados. Pudo haber cambiado drásticamente el partido por el momento en el que fue la expulsión. Nosotros tenemos árbitros que aún ganando y perdiendo han pitado bien. (Wilmar) Roldán nos ha pitado y hemos ganado y perdido. En este tipo de partidos hay que tener cuidado de a quien se pone".

Para Junior lo que sigue es el partido de este sábado frente a Bucaramanga, en el estadio Metropolitano a las 5 de la tarde, en la quinta fecha del grupo A. Sobre ese particular, Cruz Real comentó que "Bucaramanga merece mis respetos. Creo que el partido será otro, ellos en su casa son fuertes, lo demostró ante Nacional en el primer tiempo, pero sabemos que acá es otra cosa y lo tenemos que hacer valer, así como lo hicimos en el ‘todos contra todos’. Debemos defender bien y ser eficaz, para estar tranquilos en el partido”.

Tabla de posiciones Grupo A de la Liga Betplay

Publicidad

Atlético Nacional es primero del cuadrangular con 8 puntos, Millonarios es segundo con 5 unidades, Junior es tercero con ese mismo número de puntos y Bucaramanga tiene tres puntos.