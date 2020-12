Juan Cruz Real: “Este América tiene ambición, determinación, certeza y coraje”

A partir de las 6:00 p.m., de este domingo, rodará la pelota en el estadio Pascual Guerrero para la final de ida entre América y Santa Fe . En la rueda de prensa previa al decisivo duelo, Juan Cruz Real entregó apreciaciones de su equipo.

Sobre la fórmula para llegar y jugar a la final dijo: “este América se define en cuatro palabras: ambición del equipo, determinación que tuvieron para llevar una idea adelante, certeza de hacer cosas en los momentos de flaquezas y con el coraje de ir en busca de objetivos y corriendo riesgos. Mis jugadores merecen estar en la final”.

Claramente se refirió a su rival de turno, del cual señaló “siempre que enfrentamos a un rival tratamos de analizar sus fortalezas y debilidades. En general a ambos equipos una forma los llevó a estar una final, no creo que ese estilo vaya a cambiar. Santa Fe es un buen equipo, que hizo un buen semestre, es un rival complejo”.

Nuevamente fue consultado si jugar la final es una oportunidad para cobrarle a sus detractores: “no he pensado nada en lo personal. No voy a ser hipócrita y uno sabe que tiene esa posibilidad. Solo me he enfocado en cómo enfrentar este partido, para estar mentalmente bien. Lo que siento es alegría por todo, pero principalmente por los jugadores porque se han sacrificado mucho en estos seis meses, hoy tienen una enorme recompensa”.

A los ‘cardenales’ ya los habían enfrentado en Copa Colombia, en aquella oportunidad los eliminaron y antes del duelo de este domingo indicó “creo que no hace mucho nos enfrentamos y eso nos da sensaciones. Cada partido es distinto, es una nueva historia y hay que ver la actualidad de cada uno y enfocarnos”.

Otro punto importante en los ‘diablos rojos’ son los juveniles, quienes han respondido, de ellos comentó “estamos contentos de que jugadores de la cantera hayan podido aportar y participar para poder sostenerse. La idea no es ponerlos y ya, la idea es que se sostengan en un nivel de primera división. Tienen que estar aterrizados y escuchar a los más grandes. Lo importante es que se mezcla de juventud y madurez, esos menores se tienen que apoyar en los mayores que ya han pasado por estos momentos”.

América no ha tenido buenas presentaciones en el Pascual Guerrero últimamente y, para el partido con Santa Fe, quiere volver al triunfo “la mayor parte de los partidos que jugamos en el todos contra todos, de local, tuvimos unos baches. Nosotros siempre queremos de ganar de local, y si lo logramos contra Santa Fe estaremos dentro de lo ideal. Aclaro, que en esos partidos de derrotas hubo matices, como tener a jugadores menos o expulsados. Los rivales se han cerrado mucho en Cali. De vista ellos se abren más y se encuentran más espacios para elaborar. Saldremos a ganar para volver al triunfo como local”.

Remató su intervención hablando del estilo que ha impregnado en la versión 2020 de América “nosotros tenemos una idea de juego clara, que con el tiempo se ha asimilado muy bien. Nosotros hemos ido de menos a más, se han dado momentos del partido en lo que se ha desarrollado la idea de juego, pero no tenemos un solo argumento, hay varias opciones para jugar bien, tenemos una globalidad”.