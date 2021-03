Juan Cruz Real: “Estoy confiado que vamos a clasificar y que estaremos en las finales muy fuertes”

Fue una igualdad que le supo a poco a Juan Cruz Real , al menos, así lo demostró en rueda de prensa luego del partido de su América contra Pasto , en el estadio Departamental Libertad.

Los ‘escarlatas’ empezaron el partido abajo, y remando contra la corriente lograron la igualdad, “el primer tiempo en la construcción estuvimos imprecisos, el primer gol viene por eso. En el segundo tiempo tuvimos todo el control del juego. Además del empate merecimos ganar, me gustó la recepción de los jugadores para los segundos 45 minutos”.

América fue más ganas que fútbol y continuó con la ‘empatitis’: 1-1 en su visita a Pasto

Insistió en que su equipo debió sumar de a tres en su vista a la capital de Nariño: “uno no quiere jugar mal y estar impreciso. Los primeros 20 minutos estuvimos muy imprecisos. No olvidemos que estamos en la altura y el rival juega. Me parece que por lo que hicimos en el segundo tiempo, debimos ganar”.

Analizó el juego de esta manera, “yo creo que empatamos no por falta de actitud. El equipo se lleva poco con lo que hicimos en la etapa complementaria. Ellos nos lastimaron con contra ataques. Nos sigue faltando la eficacia, creamos, pero no la estamos terminando”.

La cuota ‘cafetera’ no faltó: Jeison Murillo, presente en el once ideal de sudamericanos en Europa

Publicidad

Ve con optimismo el futuro de América, que apenas suma nueve puntos, “hemos jugado ocho fechas, queremos tener una mejor racha y yo honestamente estoy tranquilo con la entrega del equipo. Indudablemente tenemos que sumar de a tres; tenemos que buscar una racha de tres o cuatro partidos en triunfo. Estoy confiado que vamos a clasificar y que vamos a llegar a la parte final muy fuertes. Así que vamos para adelante”.

Parece que le encontró la ubicación en la cancha a uno de sus jugadores destacados, “buscamos tener un equipo equilibrado, también tener bien a los jugadores que más opciones de gol crean. Con Rafael Carrascal por delante de los volantes de marca, estaremos más cerca de que nuestros delanteros queden en posiciones de gol”.