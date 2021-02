Juan Cruz Real: “Estoy muy confiado en mis jugadores, que los hinchas se queden bien tranquilos”

Fue un 0-0 con acciones de gol para lado y lado. América , en el estadio pascual Guerrero, tuvo un primer tiempo adverso y un segundo con más claridad al frente de ataque, de acuerdo con lo dicho por Juan Cruz Real .

“Fuimos los que hicimos el gasto del partido. Me parece a mí que en el primer tiempo si bien tuvimos el control del juego, no tuvimos la profundidad que necesitamos. En el segundo tiempo el equipo jugó con más vértigo, creo situaciones, pero lamentablemente no tuvimos la eficacia que necesitamos”, así fue como el argentino analizó a su equipo en la conferencia de prensa.

También entregó su punto de vista sobre los cambios para la segunda mitad del juego, en el que entraron Adrián Ramos y Yesus Cabrera, “no encontramos el camino que necesitábamos desde el ataque, eso facilitó que el rival se pudiera acomodar. Me voy con el equipo del segundo tiempo, con dinámica y vértigo; que es eso lo que buscamos”.

Al final de la rueda de prensa le pidió tranquilidad a los aficionados de los ‘diablos rojos’ “me da la sensación de que hemos arrancado despacio, pero el equipo ha ido incorporando piezas importantes. Estoy muy confiado en mis jugadores y en lo que viene, con el nivel del segundo tiempo, vendrán los triunfos. Sé cómo trabajan ellos, que los hinchas se queden bien tranquilos”.