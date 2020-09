Juan Cruz Real: “Fue un resultado injusto, hicimos todo lo posible por doblegar al Tolima”

De “resultado injusto”. Así calificó Juan Cruz Real la derrota por la mínima diferencia, este sábado, contra Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

En conferencia de prensa, el técnico argentino habló de lo sucedido por el gol en contra de Sergio Mosquera: “cuando uno pierde no está contento. Nosotros tuvimos un equipo mixto con algunos jugadores juveniles, pensando en la rotación. Hasta el momento de la expulsión estábamos haciendo un partido equilibrado”.

Sobre la ausencia de gol señaló: “nos están costando muchas situaciones que nos ponen los partidos cuesta arriba, nosotros buscamos todas las alternativas en cuanto a los cambios; tratando de ir por fuera, por dentro. Creo que tratamos de hacer todo lo posible pode doblegar al rival. Montero apareció y nos quedamos con un sabor amargo”.

El presente no es el mejor para los rojos vallecaucanos y, ante eso dijo, “nos está costando definir. Individualmente en esos últimos metros no estamos decidiendo bien, ni coordinando movimientos. El control lo tenemos, pero no está faltando la profundidad y hacer daño al rival. Tenemos que buscar más alternativas, tenemos que mejorar”.

Hubo varias ausencias en el equipo, pero fue por una causa en especial: “sin duda que uno preferiría en estos partidos contar con todos los futbolistas. Había jugadores con recargas musculares que necesitaban una pausa, el caso de Vergara que salió con una fatiga en Libertadores. Consideramos que estos jugadores jóvenes compitieron bien, el resultado fue injusto, tuvimos un jugador más, sí, pero tenemos que ir por más”.

La próxima salida de América será por Copa Libertadores, el martes, contra Internacional, en Cali.