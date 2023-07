Juan Cruz Real: "Fuimos amplios dominadores, pero no tuvimos la fineza para concretar las jugadas"

Tras la derrota por 1-0 frente a América de Cali en el debut de la Liga II-2023 del fútbol colombiano, el entrenador del Deportes Tolima, Juan Cruz Real, dio su análisis de lo que fue la presentación del conjunto ‘pijao’ en cancha en rueda de prensa.

Recordando su paso como estratega ‘escarlata’, el argentino destacó lo realizado por el conjunto vallecaucano, resaltando su gran labor en campo para poderse llevar los tres puntos: “Felicito al América por el resultado, por ganar, me parece que el primer tiempo fue un partido parejo donde nosotros en realidad nos costó un poco la elaboración del juego, en donde creo que en realidad tendríamos que haber estado un poco más finos en lo que fue la acumulación de secuencias de pases, de tener mejor disposición al momento de atacar más en bloque y no lo pudimos hacer así”.

“En el primer tiempo creo que superamos en posesión al rival, pero no lo pudimos traducir en situaciones de peligro constante en el arco. Ya en el complemento rodo cambió, fuimos amplios dominadores, me parece que no nos falta acertar en el último tercio mejor; nos anulan dos goles por fuera de juego, creo que no tuvimos la fineza para poder concretar un último pase y terminar la jugada”, complementó Juan Cruz Real.

Sumado a eso, el entrenador del Deportes Tolima criticó la actuación del juez central, por lo cortado que se presentó el juego: “Si queremos que el fútbol sea más dinámico y todo me parece que hoy fueron excesivas las veces que se paró el partido, y yo sé que a veces los árbitros tienen que lidiar con estas situaciones, pero en un momento parecía que no se quería jugar en el campo y nosotros venimos jugando a intentar tratar de jugar la mayor cantidad de tiempo posible”.

*Otras declaraciones:

¿Se aprovechó el hombre de más en el terreno?

“Creo que nosotros ese tiempo no lo aprovechamos bien; si hablamos de control de juego el primer tiempo tuvimos casi 60% de posesión, a pesar de que no me quedé todo conforme con lo que fue la primera parte y ya en el complemento creo que tuvimos muchas aproximaciones entramos en el último tercio, pero en realidad nos faltó dar ese último pase bien”.

¿Cómo trabajó el equipo desde lo táctico?

“Buscamos variantes de acuerdo como como se había planteado el juego y lo que veíamos del parado el rival, creo que los cambios entraron bien, creo que generaron muchos ingresos en el último tercio, pero falló la efectividad. Me parece que lo hizo bien el equipo, aunque obviamente no estamos contentos con el resultado, pero hubo cosas que se vieron buenas del equipo sobre todo en la parte complementaria así que bueno tenemos seguir trabajando”.