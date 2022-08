Juan Cruz Real: "Junior vino a Cali a jugar como un equipo grande, a proponer todo el tiempo"

Junior de Barranquilla cayó este domingo por 2-1 frente al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, en duelo válido por la octava jornada de la liga II-2022. El 'tiburón' tuvo un desplieguen en cancha, pero no supo dar la puntada final en las veces que se acercó al pórtico de Graterol.

Luego del duelo en el escenario caleño, Juan Cruz Real, entrenador del cuadro 'rojiblanco', dio sus impresiones del duelo. Pese al resultado adverso, destacó la buena labor de los suyos en el campo.

Publicidad

"Creo que en el partido en el balance general fuimos superiores, sobre todo por lo que hicimos de visitantes. Creo que volvimos a jugar un segundo partido de visitantes como quiere la gente, pero el fútbol tiene estas cosas, el rival fue eficaz en las que tuvo, América buscó en el segundo tiempo replegarse mucho en el frente del área y buscar contraataques, que nosotros tuvimos que jugar mano a mano como lo venimos haciendo y nos faltó un poco de claridad en la congestión que había", dijo de entrada el timonel argentino.

Y asimismo agregó: "Mas allá que no estoy conforme con el resultado, estoy conforme con lo que ha hecho el equipo en el balance general, hicimos mejor segundo tiempo que el primero, el equipo sigue comportándose con el modelo de juego que venimos desarrollando y eso me da confianza para lo que viene, pero no estoy contento por no haber ganado".

¿Qué otras declaraciones dijo Juan Cruz Real?

Publicidad

Dónde se perdió el partido

"No creo que haya sido por la presión del rival, en el primer tiempo tuvimos pérdidas no forzadas, cuando se equivoca en la entrega es normal que el rival te cause problemas, en el segundo tiempo lo mejoramos, no creo que fue por la presión del rival, fue más por equivocaciones propias. En el correr del partido fuimos dominados, pero es verdad que en el último tercio nos faltó ese último pase y centro bien hecho y el dominio que tuvimos no la tradujimos en ocasiones claras de gol".

Publicidad

Sobre Carlos Sierra

"Yo no es que prescindí, tomé decisiones y esa determinaciones en su momento nos dio un campeonato. Carlos Sierra es un gran jugador, por ahí no encajaba en lo queríamos, pero nunca desconocí su calidad, pero me alegra que haga goles, hoy (domingo) no porque nos hizo gol. Cada uno por su camino, tratando de hacer lo que hay que hacer".

En qué falló su equipo

"Fallamos al estar atentos en bloquear ese tipo de remates, pero estoy contento porque Junior vino a Cali a jugar como un equipo grande, a proponer todo el tiempo, pero es verdad que en el segundo tiempo en el último cuarto nos faltó ser más claros, jugamos como lo hacemos en casa, un equipo grande tiene que hacerlo así, contento porque venimos mejorando, pero no contento con el resultado".

Publicidad

"Siempre hay que mejorar cosas, trato de ver el vaso siempre medio lleno como se dice, me quedo tranquilo con la propuesta del equipo en un plaza que no es fácil, pero hay cosas que corregir".