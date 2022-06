Juan Cruz Real: "La realidad es que teníamos que sumar y no lo hicimos"

Junior de Barranquilla volvió a sufrir una dura caída. En esta oportunidad, el equipo 'rojiblanco' perdió 2-0 en su visita al Atlético Bucaramanga, en duelo de la segunda jornada de los cuadrangulares finales de la Liga del Fútbol Colombiano.

Juan Cruz Real, director técnico del cuadro costeño, se mostró algo preocupado por el resultado en tierras bumanguesas. El argentino afirmó en rueda de prensa que les sigues costando finalizar las jugadas, y en su opinión, sin los rivales ser superiores, los están lastimando.

"Creo que tanto en el partido contra Nacional como en este el equipo mereció más de lo que consiguió, obviamente felicitamos al Bucaramanga por haber ganado el partido, pero nos está costando mucho terminar las jugadas, fallamos en el último pase o en el remate final, y después el rival por ahí no llega tantas veces y nos están penalizando. Hoy (martes) mis jugadores entregaron todo por buscar el mejor resultado, pero no se dio, es fútbol. El funcionamiento del equipo no es malo, pero nos está costando mucho ser eficaces con todo lo que elaboramos, el rival nos está llegando poco y nos está lastimando", manifestó Cruz Real.

El timonel argentino señaló los errores que vienen cometiendo en los últimos compromisos, no obstante, fue poco autocrítico.

"Antes del partido con Unión (de Santa Fe) muchos alaban el funcionamiento del equipo y de éstos jugadores, íbamos primeros en la Copa Sudamericana, varios hablaban de que era el equipo que mejor jugaba, esto es fútbol. Del partido de Copa Sudamericana quedamos muy dolidos, después de ese golpe esperábamos ganar, pero no se dio. Nos faltó eficacia, pero no me parece que el funcionamiento del equipo sea malo, obviamente nos duele perder", agregó.

Por último manifestó que "somos conscientes que necesitábamos sumar puntos y no lo pudimos hacer, eso no lo podemos esconder, esa es la realidad, teníamos que sumar y no lo hicimos".