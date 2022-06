Juan Cruz Real: "La verdad yo no hablé con Miguel Borja del tema River Plate"

En Argentina le han hecho un seguimiento a la actualidad de Miguel Ángel Borja , quien es uno de los jugadores que se encuentran en la baraja de candidatos para llegar como refuerzo a River Plate, de cara al segundo semestre de la Liga del fútbol profesional de ese país. Y posterior a la eliminación de Junior de Barranquilla, en las últimas horas se registró una entrevista del técnico Juan Cruz Real con la prensa del sur del continente.

Y es que el nombre de Borja se sigue manejando como una posibilidad para reforzar la zona ofensiva de los 'millonarios', que están en la búsqueda de un futbolista de talla internacional, con experiencia y que pueda aportarle al equipo que dirige el profesor Marcelo Gallardo.

“Si la oferta es buena, no le voy a cortar la carrera a nadie. Jugar en River es seductor, no lo voy a negar”, dijo Cruz Real, en una conversación con 'La Red' y que fue reproducida por el diario 'Olé' en las últimas horas de este viernes.

"La verdad no hablé con Borja de River. No era momento para hablar de eso. Del club no tengo ninguna información oficial. Lo que yo sé es que tiene contrato por un tiempo más", agregó en la misma charla el técnico argentino de los barranquilleros, sin dar ninguna pista de lo que podría venir para el también jugador de la Selección Colombia.

Aunque en territorio argentino se han dedicado amplios espacios al tema Borja, ni el propio jugador, ni sus allegados, ni mucho menos desde las oficinas del Junior se han manifestado, ni han sentado posición en cuanto al marcado interés de los de la 'banda roja'.

"Lo que quiere Junior son unos u$s 6.000.000 a River por el 50% del pase que en diciembre de 2021 le compró al Palmeiras en 3.500.000 dólares", se agregó en uno de los apartados por el diario 'Olé'.

Ahora, lo que viene es esperar qué va a pasar con el futuro de Borja, quien terminó entre críticas de un amplio sector de la hinchada después de que no accedieron a la final y a la pelea por el título del balompié de nuestro país.