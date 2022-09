Juan Cruz Real: "Los directivos de Junior son los que deciden ese tipo de temas, yo no abandono"

Junior de Barranquilla no termina de convencer en su fútbol y este sábado dejó nuevos puntos en condición de local, en esta oportunidad fue frente a Deportivo Pereira . Un 0-0 fue el resultado final en el Metropolitano, en juego de la fecha once de la Liga II-2022.

Luego del partido en el 'Coloso de la Ciudadela', Juan Cruz Real, timonel del 'rojiblanco' tuvo comparecencia con la prensa y allí dio su balance de la presentación de sus dirigidos.

"Encontramos un equipo de Pereira replegado, trataron dejugar contrataques con sus dos delanteros, lo que venían haciendo. El equipo tuvo el balón, pero no fuimos claros para quebrar un bloque bajo. En el segundo tiempo tuvimos más profundidad y unas ocasiones que no terminaron bien, no terminamos de romper ese bloque de ellos; los muchachos intentaron, con las variantes intentamos para ganar el partido, pero nos faltó más profundidad y encontrar coordinaciones", dijo de entrada el timonel argentino, que este sábado en medio del entretiempo del juego fue silbado por los hinchas.

Cuando fue consultado si hay cansancio por parte de él en cuanto a la situación de no ganar, Cruz Real sostuvo que la "emocionalidad de la gente lo entiendo, teníamos que ganar y no pudimos conseguir eso, cansado no estoy porque soy un cabeza dura, no abandono proyectos como le dije hace algunos días, cuando más difíciles están las cosas más me quedo. Los directivos de Junior son los que deciden ese tipo de temas. Yo seguiré trabajando. Hay cosas que puedo controlar. Hay tristeza por el resultado porque necesitábamos ganar, pero cansancio de seguir intentando, no".

Otras declaraciones:

"Quisiéramos estar más altos en la tabla, pero es lo que hay, lo que queda es ver en qué se puede mejorar, acá tanto los futbolistas como el cuerpo técnico tenemos claro dónde estamos, las exigencias que hay, uno se cae y se levanta".

"El descontento del hincha es normal, estamos en casa y tenemos que hacer valer la localía. La esperanza de poder cambiar las cosas siempre, mientras esté uno con esa fe y fortaleza hay que seguir trabajando. Hay que trabajar, ser fuertes mentalmente, tratar de hacer un diagnóstico como deber ser, saber sortear y gestionar los inconvenientes que han pasado. Hay que buscar soluciones para poder buscar los resultados".