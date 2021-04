América de Cali no hizo respetar su casa y perdió 1-2 contra Millonarios , en la ida de los cuartos de final del fútbol colombiano. Juan Cruz Real , entrenador de los 'escarlatas' habló en conferencia de prensa e hizo un balance del juego.

"Tengo la responsabilidad total del primer tiempo tan malo que tuvimos. Por la falta de jugares claves, me tocó ingresar jugadores que no eran habituales que les costó el partido, pero no es culpa de ellos; es mía", inició el técnico argentino.

Cruz Real ha sido señalado por gran parte de la hinchada americana y en repetidas ocasiones han solicitado, por medio de redes sociales, que salga del banquillo 'escarlata'.

"Tienen todo el derecho a expresarse. Así como nosotros les dimos un título y hemos trabajado en la temporada, pero esto es una democracia y cada quien puede decir lo que quiera, lo respeto", aseguró al respecto.

Sobre el balance del partido, el argentino dijo: "En la primera mitad dimos muchos espacios. Ya en el segunda etapa mejoramos y hasta la expulsión estuvimos muy bien, pero después sí nos costó con un jugador menos".

La 'mechita' ha sufrido por la carga de partidos entre el torneo local y Copa Libertadores y al respecto Juan Cruz Real aseveró: "Debemos estar buscando soluciones y desde un comienzo estamos diciendo que teníamos una nómina corta. Seguiremos adelante buscando soluciones", concluyó.

América tendrá que viajar rumbo a Brasil para enfrentarse a Atlético de Mineiro, en la segunda fecha de la Libertadores, donde buscará enderezar el camino en la 'Gloria Eterna'.