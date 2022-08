Juan Cruz Real: “Nadie quiere perder un clásico, pero Junior es equipo grande y nos debemos reponer”

En una salida en falso, Junior de Barranquilla vio cómo Unión Magdalena lo derrotó por la mínima diferencia, en la ida de la semifinal de la Copa Colombia 2022, en compromiso jugado en el estadio Metropolitano. Esto produjo una gran tristeza y decepción entre los hinchas de los 'tiburones', que esperaban mucho más de los dirigidos por Juan Cruz Real .

Así las cosas, las críticas y las voces en contra del tradicional conjunto barranquillero no se hicieron esperar. Y así, al final del compromiso, el profesor Cruz Real salió a dar la cara y a dar las explicaciones por la dolorosa derrota de este miércoles en la noche.

Publicidad

“Yo creo que el primer tiempo, en mi opinión, el equipo hizo las cosas necesarias como para ir ganando el partido. Tuvimos tres o cuatro claras pero tuvimos la mala fortuna de no acertar un penal. Después ya el segundo tiempo me da la impresión que el rival se replegó más, fuimos con ímpetu pero no con claridad, tuvimos esas ganas pero al no tener claridad, fue a los medio empujones que intentamos ganar”, analizó el estratega del Junior.

Acá más declaraciones de Juan Cruz Real:

*Unión Magdalena, efectivo

“En la única llegada de ellos recibimos gol, en el segundo tiempo solo tuvieron una, son esos partidos que no te salen las cosas como deben ser. Es una serie de 180 minutos, vamos 1-0 abajo y solo es un gol de diferencia”.

Publicidad

*Penal errado de Carlos Bacca

“Hay dos cosas, una la emocional, mental, no podemos porque los penales se pueden hacer o errar, pero es que lo que trabajamos lo hicimos”.

Publicidad

*Se sueña con la remontada

“Somos un equipo grande, nos debemos reponer rápido, en la copa quedan 90 minutos, y ahora con Tolima tenemos que ganar para seguir sumando para la clasificación”.

*Perder el clásico con Unión Magdalena

“Siempre voy a ser el máximo responsable, los que patean a veces no los pueden hacer, son cosas que pasan. La desazón de perder un clásico, nadie lo quiere perder, a pesar de la amargura de hoy no quiero caer en el análisis emocional, sino ver lo que hicimos bien y lo que no hicimos bien”.