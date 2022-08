Juan Cruz Real: "No es que me deje contento, pero estoy conforme con la entrega del equipo"

Junior sumó un punto de visitante este domingo frente a Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Un tanto de Carlos Bacca le permitió al cuadro de Barranquilla llegar a ocho puntos en la tabla de posiciones.

Luego del compromiso en tierras antioqueñas , el timonel del 'rojiblanco, Juan Cruz Real, dio sus impresiones de lo que fue el trabajo de su plantilla.

"Sumar siempre es bueno cuando uno sale de casa, vamos a seguir en la búsqueda de ganar por fuera. Hoy (domingo) ya en tres partidos, hemos sumado en dos. No es que me deje contento, pero me deja conforme la entrega del equipo, teniendo en consideración que venimos a jugar con menos de 72 horas de descanso, en la altura, y con muchas variantes. El equipo mostró la actitud de salir a buscar el partido", dijo de entrada el técnico argentino.

De otro lado, el DT habló de los cambios que utilizó para este partido, pues sorprendió con una defensa de tres y cinco volantes, incluyendo a Gabriel Fuentes en la medular, en lugar de Yesus Cabrera.

“La decisión de que jugara Fuentes, es porque Yesus jugó 60 minutos (contra Nacional por Copa Colombia) sin haber tenido continuidad y por diferentes factores como la altura. Me parece Fuentes lo hizo bien, lo que pensamos dentro de lo que iba a ser el partido, salió dentro de lo planificado. Cuando ingresó Yesus también tuvo un buen desempeño”, expresó Cruz Real.

Y sobre lo mismo continuó: “Siempre riesgos hay. Veníamos de hacer un gran esfuerzo el jueves - contra Nacional- y a las 66 horas teníamos que jugar otro. Salió todo lo planificado y es importante sumar, más en esta cancha, que no es fácil".

Por último, destacó la entrega de su plantel "especialmente cuando el rival se puso arriba en el marcador".

En la próxima jornada, Junior de Barranquilla recibirá al Once Caldas, en duelo que iniciará a las 6:10 de la tarde el domingo 7 de agosto, en el Metropolitano.