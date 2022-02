Juan Cruz Real "no quiso hablar del juego", criticó duro al arbitraje y abandonó la rueda de prensa

"No voy a hablar mucho del juego, solo diré algo ahora y será todo lo que voy a decir porque creo que, repetitivamente, se viene dando un tema que tenemos que tocar, ya que nadie habla, de los que miran los partidos", con estas palabras, Juan Cruz Real, técnico del Junior de Barranquilla, inició la rueda de prensa.

"En Manizales, los primeros minutos, el VAR se dañó, justo cuando hubo dos jugadas de expulsión para el rival. Hoy, fuimos muy visitantes acá, primero porque la hinchada del Independiente Medellín acompañó, y segundo por los árbitros", añadió y dio paso al eje central de esta intervención que ha causado revuelo.

Y es que, de acuerdo con lo expuesto, el estratega de los 'tiburones' no estuvo muy de acuerdo con las decisiones que se tomaron por parte del cuerpo arbitral, integrado por Andrés Rojas, John León, Camilo Sánchez, Diego Escalante, Alexander Ospina y Luis Trujillo, desde el central hasta los que estuvieron en el VAR.

"Al minuto 10 nos amonestaron a un hombre por poner la mano sin querer en la cara de un rival; luego se salta a cabecear y el rival quedó abajo y también amarilla. Así que no es que te hagan faltas para echar a un jugador, son las pequeñas que te acercan al área propia y fuimos muy visitantes", expresó.

Luego, al reafirmar que "no tengo ganas de hablar del juego", puso otro ejemplo que no le sancionaron. "Hubo un penalti claro que no se pitó, después hicimos un lateral rápido y el árbitro para el partido para un cambio, el cual ni siquiera estaba listo para hacerse y se acomoda el rival."

"Son muchas cosas. Si queremos que el fútbol sea competitivo de verdad, hay cosas que tenemos que dejar de hacer, así que hoy fuimos muy visitantes. Por el lado del grupo, mis jugadores dieron todo; me hago responsable de lo que suceda, pero dejémoslo así, ya que no quiero hablar de cosas que no", dijo.

Por último, hizo una petición, siendo claro al afirmar que "espero que con Junior de Barranquilla seamos más imparciales, ya que hoy fuimos muy visitantes", sentenció. Dichas palabras han hecho eco y dado de qué hablar. Recordemos que el club 'tiburón', se ubica es décimo con nueve puntos.

Pero no fue lo único que pasó. Sebastián Viera, referente y capitán del equipo barranquillero, fue el jugador que también estuvo presente en la rueda de prensa. En medio de una intervención del arquero uruguayo, Juan Cruz Real se puso de pie, dijo "yo me retiro" y se fue, dejando solo al guardameta.

Justamente, el futbolista, en dicha respuesta que estaba dando, puntualizó que "somos autocríticos, siendo conscientes de que las cosas no están saliendo. Confiamos en que saldremos adelante, seguiremos trabajando, confiamos en la idea del 'profe' e iremos a muerte con ella. Somos un equipo grande y lucharemos".