Juan Cruz Real: "No tengo la mano floja, hago lo que mejor me parezca en Junior"

El presente de Junior de Barranquilla no es el mejor en las últimas semanas. Encajó dos derrotas consecutivas, 0-4 frente a Unión de Santa Fe, en Sudamericana, y 2-0 contra Bucaramanga, en los cuadrangulares finales de la Liga del fútbol colombiano.

Ante eso, varios han sido los rumores que empezaron a dar vueltas en el equipo de la 'arenosa', por lo que el entrenador Juan Cruz Real salió a hablar en rueda de prensa sobre lo que piensa.

"Me dijeron que los jugadores me decían lo que tenía que hacer. Yo aquí hago lo que a mí me parece, el día que no haga lo que a mí me parece me voy. Que yo dialogue con los futbolistas es una cosa", resaltó el estratega argentino, por los comentarios que han surgido en la prensa local.

Además, quiso hacer énfasis lo que han sido sus anteriores trabajos. Dirigió a América de Cali, con el que fue campeón en el 2020, y a Jaguares y Alianza Petrolera, en nuestro país.

"Tienen poca memoria o poca información para decir esto porque si ustedes ven los procesos míos anteriores, si hay algo que me ha caracterizado es que no tengo la mano floja", señalo de manera tajante y para cerrar de esa manera este tema, que tanto dio de qué hablar en los últimos días.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior de Barranquilla, en la Liga Betplay?

En el Grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga del fútbol colombiano, los 'tiburones' recibirán a Millonarios, líder de la zona, este sábado a partir de las 7:30 de la noche, en el estadio Metropolitano, de Barranquilla. Los dirigidos por Juan Cruz Real son últimos del Grupo A con una sola unidad, los 'embajadores' son primeros, con 4 puntos, Bucaramanga es segundo, con 3 unidades, mientras que Nacional es tercero, con dos puntos.