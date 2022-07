Juan Cruz Real: "Nos duele que por errores propios no nos podamos llevar un buen resultado"

Junior de Barranquilla no pudo este jueves contra Patriotas en el inicio de la Liga II-2022, pues cayó derrotado 1-0 en el estadio La Independencia, de Tunja. Los dirigidos por Juan Cruz Real perdieron en los últimos minutos en el escenario boyacense, luego de una desatención tras una pelota de costado.

Luego del partido contra el cuadro de Boyacá, el timonel argentino al servicio del Junior habló en rueda de prensa, del balance del juego. Prefirió no hablar del juez del duelo, Jorge Tabares, y de la jugada del penalti al minuto 62.

"Del árbitro no voy a hablar, que se encargue de lo que se tenga que encargar, que miren las jugadas. El balance que hago es que controlamos el partido casi todo el tiempo, tuvimos ocasiones para hacer gol, pero la realidad es que no nos podemos seguir equivocando como nos equivocamos. Hay situaciones que son las pelotas detenidas en contra, que si no somos sólidos, nos pasa lo que nos pasó, un partido controlado y una pelota parada en los últimos minutos nos deja sin nada. Quedamos dolidos porque hicimos un partido correcto en una plaza que es difícil, eso lo tenemos que modificar, nos duele que por errores propios no nos podamos llevar un resultado que vinimos a buscar", dijo de entrada en rueda de prensa el timonel del cuadro barranquillero.

Del por qué puso a Gabriel Fuentes como interior en el partido de este jueves, el DT dijo que "no teníamos muchas alternativas, por ser defensor tiene el hábito de marcar más y eso fue lo que buscamos, en líneas generales y defensivamente en el juego abierto, estuvimos bien".

¿Qué más dijo Juan Cruz Real?

El director técnico de Junior también se refirió a lo que deben mejorar de cara a los próximos partidos del rentado nacional y lamentó, nuevamente, que por errores propios, no pudieron llevarse un buen resultado de Tunja.

"La autocrítica siempre está, si vamos por el trámite del partido merecimos más, pero al final nosotros tenemos que mejorar en lo que hemos fallado antes y que lo venimos trabajando, tenemos que ser fuertes en la pelota detenida en contra. Como mínimo debíamos llevarnos un punto, nos cuesta digerirlo porque queremos mejorar nuestra campaña de visitante, y no puede ser que por este tipo de detalles no nos podamos llevar algo para Barranquilla", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior en la Liga Betplay II-2022?

El equipo 'tiburón' jugará el próximo miércoles 13 de julio frente a Atlético Nacional, en duelo que comenzará a las 8:15 de la noche.