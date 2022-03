Juan Cruz Real: "Nosotros nunca lloramos, no nos quejamos y superamos la serie con comodidad"

Este jueves se confirmó que Junior de Barranquilla será, junto a Independiente Medellín, nuestro segundo representante en la Copa Sudamericana, tras superar 3-1 a La Equidad. Frente a ello, el director técnico del conjunto 'tiburón', Juan Cruz Real, habló este viernes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

En dicha entrevista, el estratega no solo habló de este tema, sino que también dejó claro cómo manejar las críticas que se pueden recibir, el cruce de palabras que hubo con Alexis García, quien, en la ida, criticó al club 'rojiblanco', y palpitó, desde ya, el sorteo que se avecina de la fase de grupos del torneo internacional.

¿Cómo hace el entrenador para convivir con la crítica?

"Es parte de nuestro trabajo. Sabemos que es así, aunque no debería, pero, lamentablemente, es con lo que convivimos. A veces no se mira el proyecto, sino solo importa el resultado. Con base en eso, uno gestiona momentos. Hay que aceptar lo que sucede y mantener un equilibrio emocional."

¿En qué se encuentra ese soporte emocional?

"En mi caso, siempre busco apoyo en la familia y gente cercada. Pero la inteligencia emocional tiene que ver con cómo uno soporta las cosas y, de inmediato, reponerse. Si no se puede ser así, es imposible ser director técnico porque es algo con lo que se convive en el día a día."

¿El sistema del campeonato no ayuda?

"La gente quiere resultados inmediatos y a veces los medios transmiten eso y se vuelve una bola de nieve. Para analizar un proceso, se debe esperar, como mínimo, un semestre. El tema del campeonato, de jugar tan seguido, tampoco ayuda y no poder entrenar entre partidos, peor."

¿Estaba molesto por las palabras de Alexis García?

"Nosotros no somos de quejarnos porque si el rival realiza faltas permanentes como parte de su sistema, no es culpa del rival, sino del árbitro. Ahora, no lloramos, pasamos la serie con comodidad, a pesar de que La Equidad es un buen equipo. Junior siempre tiene buenas nóminas."

¿Cómo analiza a La Equidad?

"Es que tienen buenos futbolistas, con grandes individualidades y para realizar un juego elaborado. Ahora, no voy a hablar del rival. Tengo muchas cosas encima con mi equipo como para fijarme en lo del otro. En la cancha, La Equidad no generó ocasiones claras de gol y, por el contrario, nosotros sí."

¿Qué opinión tiene de la posible fase de grupos?

"Los estuve bien, pero bueno, esperar que el sorteo favorable. Igual sabemos que todos los partidos internacionalmente se tornan muy complicados. Ninguna zona será fácil, pero ojalá nos toque un grupo donde podamos clasificar y es bueno que estemos en el bombo 1."

