Juan Cruz Real: “Respetando a Santa Fe, se llevaron un premio muy grande, estamos dolidos”

Juan Cruz Real destacó el trabajo de sus dirigidos, a pesar de la derrota 2-1 de Junior con Santa Fe, en la fecha 4 de la liga del fútbol colombiano 2022-I.

“Dolidos por el resultado porque creo que el equipo se entregó mucho, más allá del resultado quiero felicitar a mis jugadores por la manera en la que vinieron a jugar, las opciones más claras las tuvimos nosotros. Respetando al rival, se llevaron un premio demasiado grande, patearon de media distancia, cosa que tenemos que analizar, pero el equipo hizo un buen partido, en todos lados vamos a salir a jugar de la misma forma, nos duele perder de esta forma”, afirmó de entrada.

Publicidad

Además, Cruz Real enfatizó en que tuvieron muchas bajas y criticó el arbitraje de Carlos Ortega, por la fuerte entrada de Yulián Anchico a Walmer Pacheco.

Publicidad

“Tuvimos muchos inconvenientes, jugadores citados a la Selección, Hinestroza se bajó del avión y jugó 30 minutos, en el calentamiento Fernando Uribe tuvo una molestia, Miguel Borja tuvo el viaje de Selección Colombia. Además, una patada a Pacheco que es de expulsión, fuerza desmedida, y digo esto porque no sabemos si va a tener fractura, no sé cómo se miden las jugadas pero hay que tener cuidado, el partido pasado nos doblaron en faltas”; añadió.

Publicidad



Para finalizar, el entrenador del Junior de Barranquilla explicó las ausencias de Borja y ‘Cariaco’ González.

“Miguel jugó ayer con la Selección Colombia, y el caso de Fredy es que no jugó, igual Fredy hizo un gran esfuerzo, porque por más de que no jugó, está lo emocional, el viaje, el trasnocho, y nos dejó muy conforme. El caso de González fue porque no llegó, estaba en Uruguay y el vuelo de ellos llegaba hoy en la tarde”, concluyó Juan Cruz Real.