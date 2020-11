Juan Cruz Real se quejó del arbitraje en el juego frente a Nacional: "Estaba un poco sorprendido"

Juan Cruz Real criticó este sábado en la rueda de prensa el arbitraje del juez Edilson Ariza en el partido frente a Nacional , por la ida de los cuartos de final de la liga colombiana.

"El equipo hasta el minuto 27, cuando recibimos la expulsión, era superior a Nacional en el juego y el control, tuvimos llegadas, dominamos al rival y después pasa algo que no puedo entender. Estaba un poco sorprendido porque el árbitro que nos dirigió hace siete días nos vuelve a dirigir y en ese momento también nos expulsó a un jugador", aseguró Cruz Real.

"No me gusta hablar de los árbitros, pero lo tengo que hacer. Los jugadores míos estaban bien, haciendo un gran esfuerzo, superando el rival y viene una jugada que no es para expulsión, porque la volvimos a ver, el jugador tiene que apoyar el pie… Lo que me sorprende es que hay VAR. Ya ahí te condiciona. Hoy jugar 70 minutos con un jugador menos, es mucho", agregó.

América 1- Nacional 2: Jefferson Duque le dio la victoria a los verdes, que definen la serie en casa

Sin embargo, el timonel de los ‘escarlatas’ dijo que sus quejas no eran una excusa por la derrota y que buscarían en condición de visitante la clasificación a las semifinales de la liga colombiana.

"Mis jugadores son unos leones, teniendo un jugador menos, el rival casi no nos pateó el arco. Me duele mucho que pasen estas cosas con los arbitrajes, porque perjudican a la institución. Tenemos que tener cuidado porque esto hace que uno tenga más desconfianza. Esta es una eliminatoria abierta, son 180 minutos, a mis jugadores les tengo una fe ciega. Más allá de la bronca por la injusticia, vamos a ir con todas las armas por la clasificación en Medellín", finalizó.

Publicidad

Adrián Ramos abrió el marcador a favor de los locales, de pena máxima, pero Jefferson Duque convirtió los dos goles con el que los verdes le dieron vuelta al marcador en el Pascual Guerrero.

Alejandro Restrepo: "Resalto el esfuerzo de Nacional tanto en lo atlético, como en lo futbolístico"

Nacional y América se enfrentarán el próximo sábado 28 de noviembre, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana.