Juan Cruz Real tras derrota del Junior: "El gran punto en contra es que no tuvimos la eficacia"

Junior de Barranquilla cayó este domingo 1-0 en su visita a Cortuluá, en duelo válido por la jornada número 19 de la Liga del Fútbol Colombiano. Luego del resultado en tierras vallecaucanas, el entrenador del equipo de ‘curramba’ dio sus impresiones del cotejo.

“Esto es fútbol, me parece que fue un partido disputado, pero más allá de eso el equipo intentó en todo momento, por ahí nos costó un poco la elaboración, no hicimos la elaboración que usualmente estamos acostumbrados a hacer, pero el gran punto en contra es que no tuvimos la eficacia, tuvimos cinco o seis opciones claras. Hay que seguir trabajando y nos viene bien para prepararnos para lo que viene, los cuadrangulares”, dijo de entrada el timonel del conjunto barranquillero.

Cruz Real también tuvo palabras para su rival, que se mostró bien parado sobre el campo de juego. No le sorprendió su postura y agregó que pese a que Junior ya está clasificados a las instancias finales de la Liga colombiana, deseaban sumar de a tres.

"No me sorprendió, es normal que un equipo cuando cambia del entrenador el estado de ánimo cambia, pero el DT que está hoy ya estuvo en el club. Más allá de eso, nos costó la elaboración, nos faltó eficacia y en esas situaciones claras que tuvimos, de no poder hacer gol, nos terminó penalizando. No nos sorprendió, es un equipo que está peleando el descenso, es normal que tenga ese ímpetu, vinimos con la intención de sumar los tres puntos pese a estar clasificados, no se pudo, hay que seguir trabajando”, continuó.

Cuando fue consultado del porqué a Junior le cuesta tanto sumar de visitante, Cruz Real manifestó que es "algo que debemos de mejorar, pero así también hay que decir que de local somos fuertes. Siempre que hay que analizar los partidos que se pierden y porqué se pierde".

¿Cómo va Junior en la Liga Betplay?

El cuadro de Barranquilla tiene 32 enteros y se ubica en la cuarta posición. Su próximo rival, en la fecha 20 del 'todos contra todos' será Jaguares el domingo 15 de mayo, en hora por confirmar.