Juan Cruz Real 'ventiló' nuevas declaraciones en las que se refirió a su paso por el Junior

En medio de la final del fútbol colombiano, en la que Deportivo Pereira e Independiente Medellín tendrán que definir al campeón del segundo semestre, Juan Cruz Real , uno de los tres entrenadores que tuvo el Junior de Barranquilla a lo largo de la Liga-ll, tocó varios temas de su paso por el 'tiburón' y de su futuro.

Luego de más de dos meses de su salida del banquillo del equipo de la capital del Atlántico, el estratega argentino habló con 'ESPN', donde entre uno de los temas que habló fue el manejo que le dio a la llegada de Carlos Arturo Bacca, quien firmó como flamante refuerzo en el rentado local y del cual se criticó el papel que se le dio.

"No me condicionó la figura de Bacca. Uno como entrenador, si tiene jugadores de tanto recorrido y tienen que ir al banco no es para nada fácil, es la realidad. Después está el manejo que uno tenga con el futbolista. En el caso particular de Carlos, cuando él llega al club yo tuve una charla con él y quedamos de acuerdo en que debía ir de a poco, pero es algo que el entorno no entiende, los hinchas y los medios, porque piensan no en el presente del jugador, sino en su pasado”, expresó en una de sus intervenciones.

Por otro lado, también se refirió a los rumores que existen de su posible llegada al América de Cali, equipo por el cual ya pasó y fue campeón en el 2020, frente a Independiente Santa Fe, con la casualidad que en esa ocasión también llegó para suplir la vacante de Alexandre Guimaraes. En esta oportunidad no solo desmintió el rumor, sino que aprovechó para pedir que confiaran en su colega.

"Dejemos eso tranquilo. En mi modesta opinión tienen un gran entrenador en (Alexandre) Guimaraes, hay que dejarlo trabajar e incorporar, hay que apostar a los proyectos", puntualizó.

Por último, habló sobre su futuro y sus posibilidades de dirigir nuevamente en el fútbol colombiano, donde ya ha pasado por Alianza Petrolera, Jaguares de Córdoba, América de Cali y Junior de Barranquilla. “Estoy abierto a cualquier proyecto interesante, estoy muy agradecido con Colombia. Hace ya casi cinco años que estoy en este país maravilloso y me han tratado muy bien en todas las partes que he ido”, agregó en su última intervención.

Recordemos que su nombre también ha sonado para llegar a las huestes de Independiente Santa Fe, equipo que está en la busca de un entrenador tras la sorpresiva salida de Alfredo Arias.