Juan Cruz Real y su queja tras el empate con Nacional: "Es hora de que utilicemos bien el VAR"

Juan Cruz Real pidió este domingo en la rueda de prensa, luego del empate 2-2 de América con Nacional , que se utilice mejor el sistema de video arbitraje, pues a su juicio, se han dejado de sancionar acciones claras a favor de su equipo.

"El VAR es una excelente herramienta, pero no entiendo cómo puede haber un codazo claro dentro del área a Torres y hay amarilla. Una agresión cuando la pelota no está en juego", aseguró Cruz Real.

"El otro día con Santa Fe hubo un penalti y no lo sancionaron. Es hora de que utilicemos bien el VAR, me parece a mí. Lo digo con respeto, pero también lo tengo que decir, porque van dos partidos que no nos cobran cosas que son claras", agregó.

Jarlan Barrera y Cristian Arrieta, en contra, marcaron los goles para Nacional, mientras que Diber Cambindo y Yesus Cabrerano convirtieron para el América de Cali.

De otra parte, el timonel de los 'escarlatas' destacó la labor de sus dirigidos en el Atanasio Girardot y se mostró confiado en que pronto van a llegar las victorias para el equipo.

"El empate fue merecido, fue un partido parejo. Rescato la personalidad de mis jugadores para no esconderse nunca. El equipo viene en tono ascendente y compitiendo de esta forma, pronto vamos a sumar de a tres", expresó el argentino.

"Vamos a ver al final si de a punto en punto nos rinde o no nos rinde. No arrancamos de la mejor manera las primeras tres fechas, ya vamos a empezar a sumar de a tres y tenemos dos partidos menos. Vamos bien", concluyó.

América se encuentra en las últimas posiciones de la tabla, con 7 puntos, y en la próxima jornada jugará de local frente a Envigado.