Juan Cruz Real y un "pícaro" que sacó información de un entrenamiento de Junior

Junior ocupa la posición número doce de la Liga I 2022 del fútbol colombiano y viene de perder 2-0 con Medellín. Ahora este domingo aparece en su camino América de Cali, en uno de los partidos de interés de la octava fecha que arrancará este sábado.

Esos son atenuantes para que las críticas hayan crecido para el técnico Juan Cruz Real y para el grupo de jugadores, ya que el equipo barranquillero tiene una nómina de respeto y plagada de figuras en el ámbito local y en varios casos con experiencia internacional.

Y en la previa del duelo con los rojos del Valle del Cauca, el entrenador del equipo mostró su malestar por una situación de filtración de información de uno de sus últimos entrenamientos.

"Acá tenemos que defendernos nosotros y tenemos que defender la Región. Cuando hay algunos pícaros que cuando vamos a hacer un entrenamiento tratan de hacerse los vivos, tratan de buscar la información donde no lo tienen permitido nos perjudican, pero no que me perjudican solo a mí, sino a todos. Sacan una foto de una información de algo que era privado, que no tenía por qué sacar. Yo tengo que tratar de defender a mí grupo, de defender a Junior. Eso no fue culpa de ustedes (periodistas). Esa información salió porque un pícaro se quiso hacer el vivo y la divulgó, cuando no están autorizados. Fue solo por eso", dijo Cruz Real a los medios de Barranquilla.

El timonel argentino agregó que "yo tengo que velar por los intereses del club. Acá tenemos que darnos cuenta de que todos debemos defender a Junior, porque el equipo representa a una Región, no solo a Barranquilla, es importante tenerlo en cuenta".

Para este domingo y con el ambiente pesado, a Junior le corresponde hacer respetar la cancha del 'Metro' y buscar una victoria que traiga tranquilidad.

¿Cómo llega América al partido frente a Junior?

América, que dirige Juan Carlos Osorio, viene de empatar en la fecha anterior 1-1 con La Equidad, en el estadio Pascual Guerrero. La igualdad llegó en los minutos finales. Los rojos del Valle del Cauca tienen 9 puntos y son décimos en la tabla de posiciones.