Juan Daniel Espitia, de delantero a especialista en el arco atajando penaltis

Tanto en el fútbol como en la vida las oportunidades hay que aprovecharlas. Si bien no son todos los días en los que un futbolista se puede destacar, hay momentos claves en los que pueden convertirse en grandes figuras, pasar desapercibidos o incluso convertirse en enemigos. Si hablamos de una posición como la de los arqueros, sin duda alguna es más fácil que se les resalte sus errores, no obstante, este no es el caso de Juan Daniel Espitia, arquero de Independiente Santa Fe que se convirtió en el gran héroe del cuadro 'cardenal' en la Copa Colombia.

En una nueva entrega de nuestra sección 'Figuras del Fútbol colombiano' pudimos hablar en exclusiva con el oriundo en Moniquirá, Boyacá, quien nos contó un poco más de su carrera y lo vivido en esta noche mágica en El Campín.

Curiosamente, y así como si fuera una historia que ya está escrita, la primera convocatoria al equipo principal de Independiente Santa Fe surgió para un partido de la Copa Colombia, frente a Patriotas de Boyacá, el pasado 24 de abril del 2019.

Ahora, más de cuatro años después, recibió ahora una oportunidad más como titular y se convirtió en la gran figura del equipo dirigido por Huber Bodhert en la vuelta de los octavos de final del rentado local, tras atajar tres penaltis en la tanda decisiva contra el Cali.

No obstante, este brillar de Espitia en los cobros desde los doce pasos no es un tema nuevo, pues es algo en lo que se ha venido destacando, incluso cuando fue parte del equipo juvenil de Independiente Santa Fe, curiosamente en una ronda eliminatoria también contra el conjunto 'azucarero'.

“Tuve la oportunidad de estar en la Supercopa juvenil y hacer buenas actuaciones. Recuerdo que en aquel torneo sacamos al América, por penaltis, y también al Cali, recuerdo que ese día también tapé tres y fue muy bueno para el equipo y para mí”, nos comentó el ahora golero del equipo principal.

En otra de sus intervenciones nos contó la importancia de aprovechar las oportunidades, “se han realizado buenas cosas, Antony (Silva) es nuestro arquero titular y eso no va a cambiar. Yo tengo claro que cada vez que tenga la oportunidad lo tengo que hacer de la mejor manera. Yo solo estoy para aprender mejorar y que cada vez que tenga una oportunidad hacerlo bien. Seguiré trabajando”.

Y agregó, “se dio una linda oportunidad hoy, creo que he tenido grandes actuaciones y este jueves fue una de ellas. Sigo trabajando para seguir teniendo esas actuaciones día a día”.

¿Qué significa para usted haber podido compartir y aprender de arqueros que han hecho historia en Santa Fe?

“Estoy muy agradecido con todo lo que se me ha brindado en Santa Fe. Leandro Castellanos es la persona que más tengo presente porque es quien me ha ayudado en todo lo psicológico y deportivo; ahora tengo la fortuna de tener a Antony Silva; también tuve a José Silva; ahora tengo a ‘Rufay’ y realmente he tenido personas muy buenas. Sin duda tengo que resaltar a Juan Carlos Quintero quien fue el entrenador de arqueros y fue la persona que más confío en mí”.

¿Siempre fue arquero?

“Yo recuerdo que empecé jugando como delantero en el equipo del barrio, pero mi hermano me dio una vocación en lo que es el arco y me terminó gustando y ahí empezó mi historia como arquero”.

¿Qué referentes tiene en el arco?

“Tengo muchos referentes, Camilo Vargas, por su forma de atajar fuera del arco. A nivel internacional también tengo muchos como Keylor Navas, Iker Casillas, y otros como ellos”.

¿Más allá de atajar penaltis también hace asistencias, no ?

“Yo trabajo todo realmente. Con ‘Rufay’ trabajamos todo y es algo muy bueno y seguimos trabajando”.

¿Qué anécdota recuerda que lo haya marcado en su carrera?

“Algo que recuerdo mucho en mi carrera es cuando llegamos de pandemia, yo no llegué de la mejor forma y Leandro Castellanos fue muy explosivo conmigo y desde ahí se marcó un Juan Daniel Espitia muy diferente, empecé a marcar la diferencia y empecé a mejorar con los pies”.