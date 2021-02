Juan David Cabezas: “En el Cali con ‘Pecoso’ Castro crecí en el carácter, soy un agradecido”

Juan David Cabezas, con proceso en Selección Colombia Sub-20 y paso por el fútbol de Estados Unidos, atendió a GolCaracol.com y se refirió al técnico Fernando ‘Pecoso’ Castro , a quien le vive “agradecido”.

Además, el mediocampista, quien actualmente se encuentra sin equipo, recordó en esta primera parte de la charla con este portal, su paso por el Deportivo Cali , elenco en el que debutó y se formó como profesional.

¿Cómo está Juan David, en qué anda actualmente?

“Gracias a Dios estoy bien, estoy en la ciudad de Cali con mi familia, estoy entrenando fuertemente, tratando de estar de la mejor manera en la parte física, mental y espiritual y esperando a que el momento que Dios disponga se abra una posibilidad para volver a las canchas de nuevo”

Hablemos un poco de sus comienzos en el Deportivo Cali…

“Realmente fue el inicio como tal de mi sueño, porque en ese momento no era de ser profesional, porque uno de pequeño le inquietaba era jugar, divertirse, practicar lo que me gustaba y después pasó el tiempo y por supuesto era un anhelo pero lo veía lejano. Sin embargo, fui ascendiendo de categoría, desde los 9 años, y a los 16 años debuté en el equipo profesional y comenzó mi carrera profesional. Así fui un privilegiado y bendecido de debutar en el que equipo del que soy hincha, tengo momentos muy agradables”.

¿Le costó el proceso para consolidarse?

“Me tocó sufrir una lesión a muy temprana edad, a los 17 tenia una lesión de ligamentos, no fue fácil sobreponerme a esa circunstancia, mentalmente me costó, después tuve la posibilidad de ir a varios equipos como Cúcuta, La Equidad y Once Caldas y eso me ayudó a madurar y mejorar, no solo cosas de la cancha sino también en lo personal, eso fue muy fructífero. Siempre que volví a Cali hasta que llegó el momento que afortunadamente ese proceso se vio recompensado con lo que el equipo logró en 2015”.

¿Qué recuerdos tiene de ese título con el Deportivo Cali en 2015?

“El profe Héctor Cárdenas en el 2014 había sembrado la base, el equipo venía jugando muy bien, ya nos íbamos conociendo, teníamos memoria, y en ese orden de ideas llegó el profe Fernando y puso su estilo, su huella, su forma de jugar, su ideología y creo que todo fue muy positivo para el equipo. Éramos un equipo joven, nos agarró en un nivel optimo a todos. Veníamos en la incredulidad en el entorno por lo jóvenes pero supimos sortearlo y los resultados nos fueron acompañando y fue algo muy especial, por como pasamos de no creer, a que todos dieron una sorpresa finalizando con el título”.

¿Qué decir de Héctor Cárdenas, quien fue el que lo ayudó a consolidarse en el Cali?

“Muy importante, depositó una confianza muy grande, me dio libertad al jugar, traté de corresponderle, y pues el rol que comencé en Once Caldas pude mantenerlo en Cali y ese semestre que tuve la posibilidad de estar con Héctor fui más maduro”.

¿Y cómo le fue con la forma de dirigir del Fernando ‘Pecoso’ Castro?

“Soy un agradecido con el profe Fernando y quizás porque no había tenido la posibilidad de un técnico que me exigiera de esa forma, con la manera particular que tiene de exigirle al jugador, yo siempre le vi el lado positivo, sin lugar a dudas, el exigía la extremo y quizás su forma de ver al fútbol uno pensaba que le exigía mas de lo que podía dar, pero realmente esas situaciones del día a día te ayudaban a ser más fuerte en lo mental y futbolístico. No tengo nada más que decir sino cosas positivas, seguramente tiene sus errores y su forma de ver la vida y vivir el fútbol que unos estarán de acuerdo y otros no, pero como me formó el profe Fernando y lo que pude crecer como persona, especialmente en el carácter, le agradezco muchísimo”.