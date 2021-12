Juan David Cabezas: “Hay ilusión con que este Cali podrá sortear al siempre difícil Tolima”

Cada vez más cerca, se palpita el primer partido de la definición de la liga colombiana 2021-II y los que saben lo que es conseguir la gloria, siempre son voces importantes para hablar. En este caso es Juan David Cabezas, quien vistió por varias temporadas la camiseta del Deportivo Cali .

Y a pocas horas de la primera ‘batalla’ entre ‘azucareros’ y el Tolima, el mediocampista vallecaucano atendió con GolCaracol.com sobre lo que será este compromiso.

Cabezas, quien fue campeón con el Deportivo Cali, en 2015, se refirió a excompañeros, que aún siguen en el cuadro verdiblanco, como Jhojhan Valencia y Harold Preciado. Además, habló lo que fue su 2021 en el fútbol del exterior y lo que espera para el próximo año.

¿Cómo ve a este Deportivo Cali?

“Muy contento por el equipo, compañeros, institución, por la hinchada, sin lugar a dudas el equipo se lo ha ganado a pulso. Fue un inicio de temporada complejo, pero el equipo fue encontrando una identidad clara, con bases del proceso anterior y luego vino el cuerpo técnico actual y le puso su toque, su huella, y acompañó que todos los jugadores entraron en un buen nivel, con confianza. La estructura es sólida, tanto defensivo, como ofensivo, es muy maduro, y está eso de juventud y experiencia. Estoy ilusionado con que el equipo podrá sortear al siempre difícil Tolima”

¿Cómo ve a los mediocampistas actuales, usted que conoce la posición?

“Primero muy contento por ver el desempeño de Jhojhan Valencia, lo conocí, estuvimos compartiendo camerino en el 2015, la revolución que ha tenido es impresionante, además es un gran ser humano, el tiempo que estuvo en Unión Magdalena le sirvió para crecer. El caso Colorado, Balanta y Robles, se complementan muy bien, tienen características diferentes, pero ante la base sólida, la zona medular hace el equilibrio del equipo”.

¿Qué decir de la mezcla de juventud y experiencia?

“Los directivos han seguido apostando por la cantera y es algo que al Cali le ha dado resultados, a ese proceso hay que acompañarlo con jugadores de experiencia y más que todo en estas instancias, sin lugar a dudas. Ver el crecimiento de los jugadores más jóvenes, con el bagaje que tienen los experimentados, es un claro ejemplo que sí se puede dar oportunidad a los jóvenes, pero no se puede exponer a que la responsabilidad caiga toda en ellos”.

¿Cómo ve a Harold Preciado, quien fue compañero suyo en 2015?

“Muy contento de ver su evolución, la madurez que ha adquirido, en 2015 tenía unas cualidades sobresalientes, pero el ir al exterior y crecer y madurar en la parte humana y como jugador, la forma en la que tiene más polifuncionalidad, juega por el costado, viene te recibe. Se ve más completo y goleador que es lo más importante”

¿Cómo se encaran esas finales, usted que ya le tocó?

“El que no sienta nerviosismo, no siente el fútbol, porque los nervios siempre están, básicamente es un deporte del cual el que esté mentalmente, va a sobresalir, es un deporte de emociones y la hinchada abordo, el tema del entorno tiene mucho que ver con el rendimiento de los equipos. Me parece que hay que estar muy concentrados, no dejarse llevar del entorno, y poner en práctica lo que el entrenador ha querido implementar en los jugadores”.

Ya en lo personal, ¿cómo fue el 2021 de Juan David Cabezas?

“Efectivamente al principio tuve la oportunidad de ir al Tolima, pero las cosas no se dieron, después recibí la invitación del profe Wilmer Cabrera al proyecto de un equipo de la segunda división en Estados Unidos, para armar un grupo nuevo. Afortunadamente tuve un buen año, llegamos a las semifinales y fue muy productivo, enriquecedor volver a competir. Además, todo lo que representa seguir aprendiendo, un nuevo idioma, una nueva cultura, son cosas que te van enriqueciendo no solo en lo deportivo, sino en lo personal”.

¿Qué se viene para Juan Cabezas para el 2022?

“Deseo volver a Primera División, es mi anhelo, en la parte futbolística, las puertas están abiertas con el profe Wilmer, estamos a la expectativa si alguna posibilidad sale con algunas mejores condiciones, y así se contemplará, o estará la posibilidad de volver, no hemos tomado la decisión aún con mi representante”.