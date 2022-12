Juan David Pérez: "Lo del paro es un tema complejo, Nacional cumple en lo legal y laboral"

El Presidente de los 'verdolagas' habló del cese de actividades de los futbolistas en Colombia, que fue propuesto por la Acolfutpro, y de la la posición firme que tienen ante el tema.

Más allá de las definiciones en la Liga Águila II 2019, el tema principal en el ambiente del fútbol colombiano es el cese de actividades que decretó la Acolfutpro, el martes pasado, y que se hará efectivo desde la fecha 20, que se deberá jugar el 2 y 3 de noviembre.

Y de esa forma, Juan David Pérez, presidente de Nacional, sentó su posición en diálogo este jueves con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Acá los apartes más importantes de las declaraciones entregadas por Pérez.

Nacional y el paro

“Nosotros como club y empresa cumplimos con los legal y laboral y con lo extra legal, no tenemos ninguna situación ni algún requerimiento, y en ese sentido tenemos que estar muy claros de lo que hemos estado manifestando a través del comunicado que expedimos la semana inmediatamente anterior”.

El club y lo laboral

"Es un tema complejo, pero aquí estamos en algo que es muy técnico desde lo legal, como club tenemos total tranquilidad, uno muchas veces tiene temas que no lo dejan dormir tranquilo y en este caso particular nosotros si cumplimos con todo lo contractual que como empresa brindamos. Somos una empresa de fútbol que a pesar de las dificultades que hemos afrontado en los últimos años en materia laboral cumplimos no solo a los futbolistas sino a los trabajadores, en donde habían más de 300 funcionarios”

La postura de Jorge Vélez

“Este es un tema que se ha ventilado mucho a través de los medios de comunicación, pero yo creo que con lo que el presidente nos ha manifestado que él quiere ser muy respetuoso y no quiere asumir funciones de representación de los clubes que no le corresponden y ha comunicado que en la próxima asamblea el tema se tocará para ver que sale de ahí y que instancia debe seguir”.