Juan David Pérez: "No sé qué va a pasar en las próximas fechas y con los vacíos en el reglamento"

Cuando estaba todo preparado para reanudar formalmente la liga colombiana, un problema terminó cancelando uno de los partidos más atractivos de la jornada nueve. Deportes Tolima confirmó siete contagiados de coronavirus en su plantel, y en consecuencia la Dimayor decidió que no se jugará el duelo que lo iba a enfrentar con Atlético Nacional.

Nacional vs. Tolima no se jugará este viernes: anuncian el aplazamiento

Además, el 'pijao' había anunciado en principio, que el brote había alcanzado a 22 personas de su plantel, pero luego aclaró que solo fueron siete. Esto causó inconformismo y un sin fin de interrogantes en el presidente de Nacional, Juan David Pérez, quien en diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hizo evidente su inconformismo.

"Aquí hay un protocolo que se ha discutido desde hace varios meses y en el que han participado expertos, tanto del Gobierno Nacional como de la Dimayor, y yo la verdad no sé qué va a pasar en las próximas fechas y ante los vacíos que hay en el reglamento", señaló de entrada.

"Yo vengo participando desde hace semanas de las decisiones de la Conmebol, que son decisiones muy claras, buscando reconocer que la prioridad es la salud pero dándole a los equipos la posibilidad de tener margen de maniobra. Primero era pasar de 30 a 40 inscritos, luego a 50, pero acá nos quedamos en 30. Acá no hay claridad de qué pasa en estos casos", añadió el presidente de los 'Verdolagas'.

El malestar de Juan David Pérez nace desde la forma en la que el Deportes Tolima ha manejado el tema, reprochando totalmente el no pronunciamiento a principio de semana una vez realizadas las pruebas de coronavirus y de recibir sus respectivos resultados, ya que estos debieron obtenerse antes del jueves, cuando informaron el brote y a un día de enfrentar a Atlético Nacional.

"Es natural que ese positivo haya tenido contacto previo con todo el grupo de trabajo del equipo. Entonces es importante a futura que conozcamos las reglas bajo las cuales se van a tomar las decisiones. El pasado lunes todos los equipos teníamos la obligación de hacernos la prueba Covid-19, y este tema apenas reventó ayer. Yo creo que si esto hubiera sido manejado desde el mismo lunes, de pronto hubiéramos podido reprogramar", agregó.

"Yo no entiendo cómo está sucediendo todo esto. Ayer me llamó alguien del Deportes Tolima y me habló de 22 positivos. A mi me pareció una cifra muy alta, sobre todo porque venían jugando un partido importante en la ciudad de Pasto. Pero pasar de 22 a siete casos, es muy raro. Algo está fallando, hay que mirar los laboratorios avalados y qué correctivos hacer, porque pasar de 22 jugadores positivos a siete, como que uno si queda preocupado", continuó el dirigente con cierta desconfianza a lo que en realidad haya podido pasar.

Juan David Pérez también se refirió al manejo que le ha dado Atlético Nacional a la pandemia, no obviando que el virus no se ha ido y que es posible que en cualquier momento tengan casos contagiados, pero que la juiciosa labor del departamento médico 'verdolaga', ha sido clave para erradicar los primeros casos presentados hace varias semanas.

"Nosotros tuvimos casos al principio, un par de ellos de jugadores, el resto de staff de apoyo, cuatro o cinco casos. Llevábamos siete semanas muy comprometidos, con un estricto cumplimiento del protocolo, con cero casos positivos, lo cual es reconfortante porque quiere decir que estábamos haciendo las cosas bien, pero sabemos que el virus no se ha ido y que uno no puede cantar victoria ni sacar pecho, porque en cualquier momento pueden presentarse contagios", aseveró.

Por último, el presidente de Nacional sentenció que hay falencias en el protocolo y reglamento de la Dimayor en cuanto al proceder cuando se presenten positivos dentro de los equipos del fútbol colombiano, y que esos vacíos se deben solucionar para poder garantizar la continuidad de la liga y la salud de los jugadores.

"¿Qué va a pasar cuándo se presenten positivos y ellos tengan contacto con el equipo? Toca hacer un alto en el camino, fortalecer la comisión verificadora, que es muy competente y tiene la capacidad para revisar cada semana 36 equipos y todas las pruebas que ellos realizan. Obvio que se tiene que aplazar un partido, primero la salud, pero planificando y entendiendo que hay una cantidad de temas que todos tenemos que resolver", concluyó Juan David Pérez.

