Juan David Pérez: “Por frustración no salgo de Nacional, solo fue una decisión de vida”

Juan David Pérez no va más como presidente de Atlético Nacional , tal y como el club lo informó en la noche de martes a través de un comunicado.

Por ese motivo, este miércoles, atendió a los medios de comunicación y se refirió a su salida del elenco ‘verdolaga’.

“Después del partido anunciamos una decisión de retiro de Atlético Nacional, una decisión que había tomado el 31 de diciembre del año pasado, que había oficializado a mi jefe el 8 de enero y que acabamos de materializar estos últimos días, para empezar a mirar para la fecha de un posible retiro y que se tenga el sucesor lo antes posible”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Juan David Pérez en rueda de prensa:

*La fecha en la que se desligará de Nacional

“Lo más importante es que la persona que venga le vaya muy bien y le entreguemos la empresa con todo el rigor, información, estas transiciones son complejas, a finales de abril a ver si avanzamos en esta definición, son dinámicas, si se necesitan más días yo estaré o si me tengo que ir antes, también lo haré”.

*Los proyectos de técnicos en su mandato

“Las cosas no se dieron, pero no se escatimó en cuerpos técnicos, con historia, con renombre, en los que intentamos crear un proyecto, unos juzgan o evalúan por los resultados, pero todos eran de renombre”.

*Razones de su salida

“La vida es de momentos, teníamos un reto, pero teníamos la meta de que el plan de recuperación financiera se consolidaba en el 2020, pero desafortunadamente apareció la pandemia y nos cambió todo, se puso muy difícil. Por frustración no salgo, si había dicho que el 2020 era importante y una vez había dicho que en el 2020 no llegaba la estrella 17, me iba, porque yo siento y quiero títulos. Acá la familia es clave, volver a lo básico luego de haberlo asimilado. De pronto un poco de cansancio, pero nada negativo".

*Proyectos personales a futuro

“No tengo proyectos personales específicos, decisión de vida y encontrar dónde podemos ser útiles.”