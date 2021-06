Juan David Ríos, un baluarte del Tolima campeón: “Lo soñé, trabajé y ahora logré el título”

Deportes Tolima ya levantó su tercer título en la historia y más allá de los goleadores, también hubo otros futbolistas clave. Ese es el caso de Juan David Ríos, quien llevó la ‘batuta’ de la zona media del campo.

Y tras ser figura con el elenco ‘pijao’, el jugador oriundo de Supía, Caldas, atendió este lunes a GolCaracol.com y habló de la obtención del título del fútbol colombiano.

Además, Ríos, quien fue de los titulares indiscutibles en el Tolima, dirigido por Hernán Torres, se sintió orgulloso de su trabajo, que fue reconocido en el arduo camino rumbo al título del rentado local.

¿Qué sensaciones quedan luego de ya conseguir el objetivo del título?

“Plena felicidad, mucho orgullo de pertenecer a este equipo, a esta institución, es un sacrificio, no es fácil, se sufre mucho, los partidos, estar lejos de la familia, porque venía y estaba día y medio en casa y luego concentrado por la seguidilla de partidos. Lo gratificante es ser campeón, que es el logro máximo, estoy muy feliz, porque lo soñé, lo trabajé en mi carrera y que sé de con una linda institución, pues me pone muy contento”.

¿Cómo se sintió siendo figura con Tolima?

“Contento, porque 35 o 36 partidos jugados, solo me perdí uno, fueron muchos partidos, me cuidé al máximo, buena alimentación, entrenándome al máximo y estoy feliz porque por eso pude jugar y el profe siempre pudo contar conmigo. También por la confianza que el técnico me dio”.

¿Qué le pedía Hernán Torres?

“Siempre enfatiza en el orden, que no dejáramos partir el equipo, que los volantes estuviéramos unidos con la defensa y el ataque. La táctica es lo primordial, y ya en lo mío, me decía que creara opciones de gol, que me animara a ir”.

¿Qué significa este título a nivel personal y profesional?

“Mucho orgullo, porque es grato sentir todas estas estadísticas que tengo, siempre he jugado, en Pereira, Alianza Petrolera, acá en Tolima, gloria a Dios. Además, estoy bendecido por el cuerpo que tengo, no me fatigo fácil, no me lesiono. Eso me pone muy contento”.

¿Cuál fue la mayor virtud de este Tolima campeón?

“El orden, el profe siempre quiso que el equipo fuera compacto, esa fue nuestra virtud, siempre estuvimos bien parados, esa fue la base del título”.

¿Cómo vivió usted estas finales?

“Mucha ansiedad, no lo puedo negar, los partidos son diferentes porque dependen muchas cosas, depende la felicidad de una ciudad, hay muchas cosas económicas, pero trataba de disfrutarlo al máximo, estuve muy motivado. Inexplicable las sensaciones que uno tiene en estos partidos que se juegan en finales”.

Hablemos del rival, ¿qué decir de Millonarios?

“Rival fuerte, en el todos contra todos fue uno de los equipos que mejor nos jugó, pero en finales es diferente, siento que fuimos muy superiores en ambos partidos. Ellos tenían su juventud y con jugadores experimentados y lo hicieron bien, pero nosotros estábamos muy preparados y gracias a Dios, aunque se nos estaba complicando, pudimos remontar el partido”.

¿Qué objetivos tiene a corto plazo Juan David Ríos?

“Selección Colombia, jugar en el exterior y si continúo acá seguir cosechando títulos, pelear la Libertadores, mientras tanto yo sigo preparándome bien, con mi cuidado personal y así tendré mi recompensa”.