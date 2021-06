Juan David Ríos y el penal de Millonarios: “Lo que sucedió es triste, es inexplicable que pase eso”

Luego del 1-1 entre Tolima y Millonarios , hay comentarios divididos por el penalti que le pitaron a los azules, en los últimos minutos del encuentro. Juan David Ríos se mostró enojado, en rueda de prensa.

"Hay que esperar. Vea lo que pasó hoy. El fútbol se está resolviendo con otras cosas. De nuestra parte, tendremos la mejor disposición. Damos cada de sudor, estamos tranquilos. Si después pasan cosas externas es difícil. Pongo la otra final en manos de Dios y que gane el mejor", afirmpo de entrada.

Sin embargo, Ríos no pudo ocultar su malestar y luego sí se le notó más específico al hablar de la polémica jugada.

"Es inevitable no hablar de lio que pasa, lo que nos esforzamos por llegar a estas instancias y lo que sucede es inaudito, Muy triste. No saben cómo estamos. Difícil las cosas así. Es inexplicable. Nunca nos llegaron, bajamos el ritmo, pero teníamos el marcador a favor. Y que sucedan estas cosas, no puede suceder, es nuestro trabajo. No nos lo pueden quitar así todo en una final. Nos sacaron las cosas. Es inexplicable que pase esto a nivel de fútbol colombiano", agregó.

Publicidad

Por último, destacó el trabajo de uno de sus compañeros: “A Juan Pablo Nieto le fue bien hoy. Aportó mucho en ofensiva y defensiva. Esperamos hacer un muy buen partido en Bogotá”.