Juan David Ríos y su familia como pilar para construir y cumplir su sueño de ser futbolista

Cuánta razón tienen quienes dicen que "la familia no es algo importante, sino que lo es todo". En las buenas, en las malas, en la situación que sea, siempre están ahí. Esa voz de aliento, apoyo, regaño, consejo y palabra exacta viene de ellos. Son quienes saben cómo guiarnos, siendo pieza clave en nuestras vidas. Este es el caso del mediocampista Juan David Ríos.

El camino de este futbolista empezó en Deportivo Pereira, club del que es hincha y en el que debutó en 2010. Desde ahí, el respaldo de sus seres queridos se hizo sentir. Su mamá, un tío y su abuelo creyeron en él desde el minuto cero y, por eso, se la jugaron. Ante dicho respaldo, respondió y de qué manera. Ha sabido aprovechar las oportunidades hasta ahora.

Pasó por el Sucre F.C., Alianza Petrolera y, en la actualidad, defiende los colores del Deportes Tolima. Han sido varios años de mucho fútbol, pero también de aprendizajes, los cuales le han permitido brillar adentro y afuera de las canchas. Es una ficha fundamental en el cuadro 'pijao', siendo incluso capitán, pero en el ámbito extradeportivo no se queda atrás.

Ya tiene su familia, junto a su esposa y dos hijas, quienes son su mayor motivación. Además, en los últimos años y pese a una que otra diferencia del pasado, ha logrado compartir con su padre. Todo es alegría y tranquilidad en el volante, de 31 años. No obstante, para llegar a este punto, fue necesario vivir toda clase de situaciones, que le permitieron crecer.

Publicidad

En entrevista con Gol Caracol y en la sección 'Figuras del fútbol colombiano', Juan David Ríos nos contó varios detalles de lo que ha sido su historia de vida y que le ha permitido estar donde se encuentra ahora, como un referente. Además, dejó claro que, pese a su edad, no ha tocado techo y aún sueña con alcanzar varias metas, por las que trabaja arduamente.

Juan David Ríos, mediocampista y capitán de Deportes Tolima, en medio de un partido Facebook Oficial de Deportes Tolima

¿Qué balance hace de su presente en Deportes Tolima?

"Gracias a Dios, ya estoy jugando nuevamente, después de casi seis meses de lesión, entonces contento. Ahora, no puedo negar que estuve triste por lo que el semestre pasado no se clasificó. Pero ya empezamos de ceros y estoy ahí, dando una mano. Ya voy a cumplir cuatro años en el club, me tratan bien, siempre jugando, peleando cosas, siendo campeón, en fin".

¿Cuál es el análisis que hace del equipo en este arranque?

"No quiero que este semestre sea la excepción y, como decía, además de avanzar a la próxima fase de la Liga, lo que más espero es pelear por el título. Tenemos un gran plantel, el profesor Juan Cruz Real nos está guiando de la mejor manera y nos da bases importantes para los partidos. Estoy seguro de que esta segunda parte del año será buena para el equipo".

Publicidad

¿Cómo fue ese momento de la lesión que sufrió?

"Fue algo difícil en mi carrera. Estábamos bien, llegamos a la final en 2022, clasificamos a octavos de la Copa Libertadores, en fin, y no poder jugar, hizo que fuera duro. Sin embargo, también me sirvió para estar con mi familia, ya que llevaba casi tres años de solo fútbol, jugando hasta el 23 de diciembre, volver el 2 de enero a pretemporada, en fin, así que fue raro".

Juan David Ríos, futbolista de Deportes Tolima, calienta previo a un compromiso Facebook Oficial de Deportes Tolima

¿Por qué se alargó y complicó la situación?

"Fueron siete meses difíciles. La lesión pudo haber sido más corta, pero se presentó un problema en la operación, el cual no estaba contemplado y se tuvo que repetir el procedimiento. Fue algo complejo. Solo quería volver a la cancha, aportar y jugar. También estaba la duda de si regresaría bien o no, con lo que venía haciendo, pero gloria a Dios se sacó adelante".

¿Qué enseñanza o aprendizaje le dejó esa vivencia?

"Me permitió compartir más con mis seres queridos y, de paso, saber, realmente, quién estaba conmigo, me apoyaba y sí contaba. En medio de la euforia que se vivía en el equipo y ciudad, se acercaban personas por lo que uno estaba logrando y no por lo que verdaderamente es uno. Aprendí a saber quién estaba de corazón, trabajé fuerte y me esforcé mucho".

¿Ya pasó esa página de "dolor y muy difícil"?

"Sí, ya enfocado en el ahora. Gracias a Dios, desde que el profesor Hernán Torres me volvió a poner en cancha, volví como si nada, jugué todos los partidos y hasta ahora, por fortuna, he estado en cada uno de los partidos, entonces contento por lo que vengo haciendo, pero ya lo que se viene es servir y aportar con mis cualidades para poder pelear en Copa y Liga".

Juan David Ríos, en un entrenamiento del Deportes Tolima Facebook Oficial de Deportes Tolima

Publicidad

Habla mucho de su familia, ¿Cuál es el rol que ha jugado cada uno de ellos?

"Lo han sido todo. Mi mamá ha estado en las buenas y en las malas, se esforzó para que yo entrenara, tuviera mis guayos y no me faltara nada; algo similar hizo un hermano de ella, es decir un tío mío; y mi abuelo, quien es mi figura paterna, me ayudaron con los implementos, pero, en especial, es que me guiaron y se preocuparon para que creciera como persona".

¿Qué consejo que le hayan dado, le quedó marcado?

"Siempre me resaltaron que debía ser un excelente ser humano. Eso es lo que más valoro y agradezco. Cada uno estuvo y jamás se ha ido. Me llevaban a entrenar, estaban pendientes, de todo. Quizá no teníamos recursos, pero se esforzaban de principio a fin y, por eso, nunca me faltó nada. Puedo decir que se brindaron para mi carrera al ver que tenía un futuro".

¿Qué le podría decir a esas personas, luego de todo esto?

"La vida y lo que he conocido se lo debo a ellos. Después llegaron mis hermanos, tías y fueron apoyo e inspiración. Luego conocí a mi mujer, ya tenemos dos niños, entonces en el presente ellos son mi mayor motivación. Siempre están ahí. En mi lesión, tengo un par de compañeros del club que estuvieron pendientes. Mi círculo cercano nunca me ha dejado solo".

Juan David Ríos, en calentamiento, previo a un partido de Deportes Tolima Facebook Oficial de Deportes Tolima

Publicidad

¿Tiene algún recuerdo en particular en este camino?

"Me acuerdo que cuando empecé en Deportivo Pereira, fue alegría. Después salí y en Alianza Petrolera tuve un momento difícil, no de lesión, sino del equipo, donde peleamos descenso. Y ahí estuvo mi familia. Luego en Deportes Tolima, donde he vivido cosas grandes, pero fue lo de la lesión. Igual siempre han estado. Mis hijas me motivan y han sido ese motor".

Con todo lo que nos cuenta, ¿Cuál ha sido la mayor lección de vida?

"Mi familia lo es todo. Mi mamá siempre me llama, previo a un partido. Ellos son mi motivación. Uno no puede abandonar su familia por lo que esté viviendo. Cuando se toca la gloria, uno cambia a veces y se pone en la tónica de que no le digan nada y se llena de ego, diciendo que uno es el que corre y gana plata, pero no es así. Nunca hay que hacerlos a un lado".

En definitiva, lo han sido todo en su día a día...

"Me enfoco en tener la mente tranquila, escuchar a mi esposa, mi mamá, mi tío y mi abuelo, que es la figura paterna que tengo. Ahora, la relación con mi papá es la mejor, comparto con él, ya hablamos, vivimos cosas; de un tiempo para acá, me acompaña, es un excelente ser humano, por cosas de la vida no pudo estar a mi lado de pequeño, pero eso ya cambió".

Juan David Ríos, volante del Deportes Tolima, en medio de un partido Facebook Oficial de Deportes Tolima

¿Qué conclusión podría sacar de todo esto?

"Lo que tengo claro es que hay que estar con ellos, escucharlos, no mezclar lo futbolístico con lo que podamos ser o hacer con ellos, ya que es muy difícil para mí, pero bueno, la familia es un pilar fundamental, son la fortaleza, la roca y base, y se debe hablar de que primero Dios también. He aprendido a no dejarme llevar por la gloria ni los comentarios, estar bien".

Publicidad

Ya son más de 300 partidos oficiales, ¿Imaginaba una carrera de ese talante?

"Siendo sincero, sí. Siempre me proyecté de esa manera porque mi sueño era jugar fútbol. Por eso, me cuido tanto, no he sufrido tantas lesiones. Es difícil mantenerse a este nivel, pero lo he logrado. Quizá pude haber estado mejor, por cosas de Dios y que me han faltado, no se dieron, pero que estoy trabajando en el día a día por ello y no me daré por vencido".

¿Cuáles son algunos de esos sueños?

"Quisiera jugar en la Selección Colombia, que es por lo que trabajo fuertemente, también ir afuera del país y tener alguna experiencia en el exterior. Tengos esas metas. Agradecido con la vida y Dios por lo que he vivido en este tiempo, siempre me visualizo en hacer cosas grandes y así lo entendí desde que me dieron la primera oportunidad y ahí voy paso a paso".

Juan David Ríos, jugador del Deportes Tolima, en acción de juego en la Copa Libertadores AFP

Si hace un balance de su carrera, ¿Qué cree que lo diferencia de los demás?

"Pueden preguntar y darán fe de que en cada uno de los entrenamientos, sea el día que sea, doy el máximo y no niego ni un poco de sudor porque sé que esto es corto, ya tengo 31 años y no se sabe qué pueda pasar, así que lo vivo con toda y mucha intensidad, ya sea un entrenamiento o un partido. Me proyecto, al máximo nivel, tanto en la B como en la A".

Publicidad

¿Cuál sería el mensaje que le daría a ese Juan David Ríos que empezaba hace años?

"Son muchas cosas las que siempre pienso (risas). A veces, digo como '¿por qué salí este día?, me hubiera cuidado más, se hubiera hecho tal cambio'. Me acuerdo que cuando estaba en el Pereira, con 20 o 21 años, tuve la oportunidad de salir del país e ir a Estados Unidos, pero por quedarme en el club que soy hincha y esperar, me quedé. Igual, no me arrepiento".

Jugadores del Deportes Tolima formados, previo a un partido Archivo de Colprensa

¿Cómo analizó ese panorama en aquel momento?

"Quería estar más en el equipo 'matecaña', que la gente me conociera más, darme ese gusto y alegría de estar en el club, que lo hice así, pero estar en la ciudad me llevaba a hacer cosas que de pronto no debía hacer, entonces no me reprocho porque sé que la vida tiene su propósito y los tiempos son perfectos; si me quitó algo, pues no me convenía y ya está".

De esas vivencias, ¿Qué le aportó para ser quien es ahora?

"Entendí que hay cosas que no debo hacer para poder rendir mucho mejor en el terreno de juego, también con el objetivo de estar bien con mi familia y en el hogar. De pronto hay decisiones que pude tomar antes, que no lo hice. Igual, ahora, en el presente y con más experiencia busco aconsejar a los más jóvenes, que uno sirva como experiencia y ejemplo a seguir".