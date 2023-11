Juan David Rodríguez fue abordado por hinchas del América a las afueras del Pascual Guerrero

Juan David Rodríguez, actualmente en el Atlético Bucaramanga, denunció a través de sus redes sociales que fue intimidado por algunos hinchas del América de Cali a las afueras del estadio Pascual Guerrero cuando iba junto con su esposa, Lina Cardona, además de su pequeño hijo Martín, que solo tiene cuatro meses.

Probablemente, las emociones luego de que el conjunto 'leopardo' le ganará 1-2 a la 'mechita' en la jornada 20 de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano 2023-II , fueron parte de que varios fanáticos 'escarlatas' decidieran actuar de dicha manera y es que el conjunto 'búcaro' cortó una racha de 14 partidos sin conocer la derrota a los dirigidos por lucas González. Este resultado dejó a los caleños sin la posibilidad de ser cabeza de serie.

Pues bien, luego del compromiso, Rodríguez se dirigía al parqueadero del estadio en donde tenía aparcado su vehículo personal. Allí, en pleno trayecto, fue interceptado por algunos aficionados del cuadro rojo que se encontraban a los alrededores del Pascual Guerrero.

Según el propio Juan David, quien narró parte de la historia en su cuenta oficial de 'X', estaba junto con su esposa y su hijo. Cuando iba caminando, un grupo de hinchas los intimidaron por tener la indumentaria de su equipo puesta.

“Pido disculpas a algunos hinchas del América de Cali por salir caminando junto a mi esposa alrededor del estadio después del partido con mi uniforme de presentación para ir a nuestra casa… No tenía otra ropa que no fuera la del equipo al que hoy me debo. No pensamos que eso podría poner en riesgo nuestra vida y la de nuestro hijo. No volverá a suceder”, publicó Rodríguez Rico.

El mediocampista llegó recientemente a Atlético Bucaramanga proveniente del Once Caldas como agente libre. También ha tenido paso por Junior de Barranquilla, Atlético Huila, Cortuluá, Leones y Águilas Doradas, donde inició su carrera como futbolista profesional en el año 2015.

Con los 'búcaros' ha disputado 18 partidos en donde no ha logrado marcar ni asistir. Por su parte, con el Once Caldas, es el equipo con el que más partidos ha disputado teniendo 133 partidos jugados, además de ocho goles y nueve asistencias, en 9.394 minutos que estuvo en los terrenos de juego defendiendo los colores del 'blanco, blanco'.