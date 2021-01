Juan David Rodríguez: "Junior está para pelear y ganar todo lo que se atraviese"

Como ya es costumbre, Junior de Barranquilla ha agitado la bolsa de jugadores del fútbol colombiano y sus grandes contrataciones no se han quedado atrás.

Tras lograr la continuidad de Miguel Ángel Borja y el regreso de Fabián Sambueza, el 'tiburón' dio otro golpe en la mesa con la contratación de Juan David Rodríguez, quien en Once Caldas se consolidó como uno de los volantes más talentosos y de mejor rendimiento en los últimos años en el balompié nacional.

El antioqueño dejó ocho goles y más de 10 asistencias en 85 partidos con el 'blanco blanco' de Manizales entre 2018 y 2020. Registros que espera mejorar ahora en el elenco rojiblanco.

"Mis primeros días la verdad han sido maravillosos. Barranquilla es una ciudad espectacular. La llegada al equipo mejor imposible, me encontré con unas personas demasiado profesionales y entregadas a la profesión, muy buena gente todos. El recibimiento fue magnífico y empezando con todo, entrenando al 100% de una vez ya adaptándome obviamente al clima, al calor, que seguramente lo haré muy bien. Estoy disfrutando este momento que me dio la vida y el fútbol y confiando en Dios que nos va a ir muy bien", dijo Rodríguez en diálogo con GolCaracol.com.

A sus 28 años, el ahora futbolista de Junior dio el salto a uno de los equipos grandes del país, con el que disputará por primera vez una Copa Libertadores. Una oportunidad que como él manifiesta, espera aprovechar al máximo.

Por fin se le da la oportunidad de llegar a uno de los equipos grandes del fútbol colombiano ¿Cómo vive este momento?

"En algún momento iba a llegar. Siento que mi trabajo me ha permitido llegar hasta acá y me lo dijo el profe Amaranto, a mí nadie me ha regalado nada, mis condiciones me trajeron acá. Es otro nivel de exigencia y profesionalismo que hay que tener un equipo como Junior de Barranquilla, que siempre está para pelear y ganar todo lo que se atraviese, para conseguir la mayor cantidad de títulos del año. Esperamos estar a la altura, siento que mis condiciones me permitirán adaptarme muy bien a lo que es este equipo y que seguramente pues no vamos a desentonar sino realmente a potenciar lo que ya está".

Ahora tiene la tarea de llenar de asistencias a Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez

"Maravilloso, compartir con jugadores de la talla de Miguel y de ‘Teo’ obviamente que eso lo potenciar a uno, lo llena de motivación, sabe dentro de la cancha que está respaldado. Obviamente que qué también con las condiciones de uno, trataré potenciarlos a ellos, poder que se sientan bien en la cancha y que disfruten también jugar con uno, como yo voy a disfrutar jugar con ellos. Ganarme la confianza de ellos va a ser fundamental para lo que quiero pero sin duda alguna que no vamos a tener problemas con eso, pues realmente son excelentes personas y profesionales, ya tuvimos la oportunidad de hablar un poquito y de relacionarnos".

¿Qué cree que le puede aportar a su carrera estar bajo las ordenes de Amaranto Perea?

"El ‘profe’ la tiene muy clara, es exigente, me gusta mucho que se fija en detalles que para algunos son mínimos pero que son detalles que ayudan a que el funcionamiento del equipo sea mucho mejor, eso me gusta bastante. Es una persona totalmente abierta, demasiado humana. Estuvo del lado nuestro hace poco y eso le permite conocernos mucho más a fondo de nuestros de nuestros gustos. Fue un grandísimo jugador y ahora como técnico es una gran persona, gran profesional y seguramente que después vamos a tener la oportunidad de charlar un poco más, por ahora ha sido muy poco, todo muy general".

¿Qué objetivos tiene en mente Junior para este año?

"En este equipo colectivamente sólo se piensa en ganar. Es la exigencia de Junior por lo que es, por lo que ha venido haciendo, por los jugadores que tiene. No hay otro objetivo más que ganar la mayor cantidad de títulos posibles en el año.

¿Y sus metas en lo personal?

"Yo como Juan David Rodríguez voy a aportar todo mi trabajo para que eso suceda, jugar la mayor cantidad de partidos posibles, aportarle al equipo en lo que más pueda tanto dentro de la cancha como fuera ella, aquí son importantes esas dos cosas. Quiero hacer goles, quiero celebrar un gol en Barranquilla, ganarme el cariño de la gente y poderme quedar en esta ciudad mucho tiempo. Pero siempre pensando en el equipo, creo que eso es lo que más me caracteriza a mí, que mi pensamiento siempre es para que todos mis compañeros crezcan y obviamente yo crecer al lado de ellos".

Por: Santiago Clavijo Merino / @santiagocm96 /