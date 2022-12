Juan David Valencia: “Los dolores en la rodilla me tienen pensando en dejar el fútbol”

El mediocampista antioqueño, de 34 años, habló del drama que vive por una lesión que lo aqueja desde hace un par de años y que ahora lo tiene pensando en colgar los guayos.

Juan David Valencia abrió su corazón este lunes, en charla con GolCaracol.com, y dijo que “piensa bastante” en dejar el fútbol por los dolores constantes en la rodilla derecha, que no le permitieron tener un buen rendimiento en esta última etapa con Independiente Santa Fe.

Publicidad

“Salí de Santa Fe con algo de dolor en la rodilla derecha, ya con desgaste, eso me tiene pensando bastante. El último semestre terminé recuperándome, el fortalecimiento bajó muy poco el dolor”, le dijo el mediocampista a este portal.

Valencia, de 34 años, y una dilatada carrera con las camisetas de Medellín, Atlético Nacional, Junior y la Selección Colombia, dice que lo más difícil es saber “que uno tiene demasiado fútbol para dar, pero por dolores y lesiones no puede hacerlo”.

Las dolorosas historias de los futbolistas que se vieron obligados a retirarse por las lesiones

“En la Selección Colombia no estuve mucho tiempo, me hubiese gustado ser protagonista con la Selección; me hubiera gustado jugar afuera, pero son cosas que no se pudieron conseguir. Estoy agradecido con Dios por lo que se hizo”, agregó.

Publicidad

El antioqueño, recordado por ser un excelso cobrador de tiros libres, consiguió nueve títulos en el fútbol colombiano, siete de ellos con Nacional, e integró la Selección que disputó la Copa América de 2011, en Argentina.

Ahora, Valencia Hinestroza espera a que pase esta emergencia sanitaria por el coronavirus para empezar sus estudios como entrenador, en donde cree que puede aportar sus conocimientos tras más de 15 años de carrera profesional.

Publicidad

¿Cómo está llevando la cuarentena?

“En el momento no estoy con ningún equipo, ahora me encuentro en mi casa en Medellín. Es difícil estar encerrado, pero es lo que nos toca en este momento”.

¿Cómo califica su última etapa en Santa Fe?

“Estoy muy agradecido con César Pastrana, cuando estuvo, y con toda la directiva de Santa Fe por su apoyo. Mi paso por el club me dejó muy buenos amigos y al final tuve muchas lesiones que no me dejaron tener la continuidad que quería. Aún así, en los momentos que estuve dejé buena impresión y queda un poco de dolor por no haber estado cuando el equipo ganó la estrella”.

Publicidad

Juan Carlos Osorio y su cuerpo técnico seguirán en Nacional: acuerdo hasta final de 2020

¿Cuál es su idea, tiene intenciones de seguir jugando?

Publicidad

“Pues salí de Santa Fe con algo de dolor en la rodilla derecha, ya con desgaste, eso me tiene pensando bastante. El último semestre terminé recuperándome, el fortalecimiento bajó muy poco el dolor. Eso me tiene pensando en seguir en el fútbol pero en otra faceta”.

¿Cuándo empezaron esos dolores en la rodilla?

“Hace dos años en Sante Fe empecé a sentir dolor en la rodilla, me hicieron resonancia y se dieron cuenta que estaba comprometido un poco el menisco y el cartílago. Me operaron, me hicieron una limpieza y mejoró un poco. Pero al año otra vez empecé a sentir dolor. Como es una lesión de cartílago, en un momento puede estar bien y en otro momento puede empezar a molestar, porque es una parte que no se regenera y hay que convivir con el dolor. Hay jugadores que juegan con desgaste y les permite realizar todo, pero muchos se han retirado por esta misma lesión”.

¿Lo buscaron de otros equipos?

Publicidad

“Me vine a Medellín a recuperarme y me llamaban de varios equipos y tocaba decir que no. No quería ir a ningún lado, llegar y decir que no estaba para jugar. Prefería decirles antes que no podía, no quería comprometerme y después quedar mal”.

Jugadores del Tolima no se saltaron la cuarentena, ni estuvieron en fiesta en Ibagué

Publicidad

No debe ser una decisión fácil, son muchos años ligado al fútbol…

“Sí, ha sido muy difícil, desde niño he estado vinculado al fútbol. Ya al final en Santa Fe, aún con dolor en la rodilla, hacía los entrenamientos, futbolísticamente me veía muy bien y eso es lo que lo deja a uno más triste, que uno tiene demasiado fútbol para dar, pero por dolores y lesiones no puede hacerlo”.

¿Qué le quedó pendiente en su carrera?

“Me quedaron pendientes muchas cosas. En la Selección Colombia no estuve mucho tiempo, me hubiese gustado ser protagonista con la Selección; me hubiera gustado jugar afuera, pero son cosas que no se pudieron conseguir. Mucha gente dice que fue una buena carrera y en realidad así fue, pero estas fueron cosas que quise haber realizado y no se pudo. Estoy agradecido con Dios por lo que se hizo, porque se consiguieron cosas importantes en Colombia”.

Publicidad

¿Cómo se ve después de que se retire del fútbol?

“Quiero empezar los cursos acá en la Liga Antioqueña, hacer el curso de la AFA (Asociación de Fútbol de Argentina) y me gustaría seguir vinculado al fútbol y estudiar para tener el conocimiento. En el campo me daré cuenta si uno está para ser entrenador de inferiores o puede llegar al fútbol profesional”.

Publicidad