Juan Espitia: "En los penaltis, las palabras de Hugo Rodallega me llenaron de tranquilidad"

Juan Espitia se erigió como figura en la noche del miércoles con Santa Fe frente al Cali, en juego de la Copa Colombia. El joven guardameta oriundo de Moniquirá, Boyacá, fue decisivo en los cobro desde los doce pasos y le dio el paso al 'cardenal' a los cuartos de final.

Tras su gran actuación en el estadio El Campín, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' dialogaron con el arquero del 'león', de 23 años, y allí contó detalles de cómo se sintió en los cobros de los penaltis frente al 'azucarero'.

"Contento, me gustó bastante el que le tapé al central, el de la mano cambiada. Quizá por la técnica que se vio, porque la pelota iba más alta que los otros balones y sentí que la empalmé bien con la muñeca", dijo de entrada Juan Espitia.

En medio de la charla con la mesa de periodistas, Espitia fue consultado por todo el tema de los cobradores del Cali y el papel que se filtró donde tenía anotados los detalles de los cobradores del Cali.

"El día de ayer (miércoles) se le dio mucha importancia a ese tipo de cosas, pero no le deberíamos dar importancia a eso, darle más importancia a los deportivo. Por el simple hecho, el problema que se armó, fuimos muy pendientes de lo que ese papel, esa toalla, no estábamos enfocados en los penales. Estaba muy sobrio y tranquilo, es saber la intuición que tiene el arquero, lo habíamos entrenador con 'Rufai' (Robinson Zapata), teníamos un papel, creo que le tomaron una imagen, estaban Castilla y Vásquez, que creo que no estaban después", reveló.

Otras declaraciones de Juan Espitia:

*Lo que habló con Hugo Rodallega:

"Hugo es una persona que tiene unas cualidades impresionantes no solamente como persona, nos ayuda crecer por su profesionalismo. El se acercó y me abrazó y me dijo que estuviera tranquilo, que mi labor la había cumplido, que si lo tapaba iba a ser fenomenal, sino él lo hacía. Eso me llenó de gran tranquilidad".

*Las palabras de Hubert Bodhert:

"El 'profe' muy tranquilo conmigo y con todo, los arqueros venimos haciendo una buena labor. Cuando voy a jugar me menciona que quiere ciertas ideas, recibí el apoyo de Antony (Silva), que cada vez que se me brinde la oportunidad hacerlo de la mejor manera. Contento y cómo estoy rodeado, para mí ha sido fundamental eso".

*Había tenido una serie de penaltis contra el Cali en el Sub-20

"Lo había enfrentado en el Sub-20 y fue hace cuatro años al Cali, en octavos, los eliminamos en penaltis en Pance".

*El momento de los penaltis

"Estuve muy tranquilo cuando tapé el primero, cuando el público empezó a corear mi nombre, me acordé de cuando estaba en mi pueblo, en Moniquirá, de lo que han hecho mis padres".

*Los objetivos con Santa Fe:

"Lo que buscamos a mediado plazo es un título, ya sea en la Copa o la Liga, se han hecho cosas buenas. Resaltar lo que han sido las inferiores porque nos potencializa, ha sido muy bueno todo ese apoyo que nos están brindando".