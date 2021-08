Juan Esteban Ortiz: "Millonarios y Medellín son grandes y con historia; será complicado para ambos"

El encuentro más llamativo de la sexta jornada de la Liga colombiana II-2021 se llevará a cabo en El Campín. Allí, Millonarios recibirá al Independiente Medellín sobre las 8 y 10 de la noche.

Ambos clubes viven presentes diferentes en el campeonato. Por un lado, los 'embajadores' pelean en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que el 'poderoso' está afuera de los ocho.

Sin embargo, los recientes resultados de los dos también dan otra visión. Y es que los de Alberto Gamero quedaron eliminados de la Copa Colombia, a manos de Alianza Petrolera. Golpe anímico duro.

Dicha situación del cuadro capitalino contrasta con la del conjunto del 'Bolillo' Gómez, que venció al América de Cali, consiguió su primer triunfo y terminó con la seguidilla de cuatro partidos consecutivos empatando.

Es así como, para realizar un análisis más detallado, en Gol Caracol hablamos con Juan Esteban 'Ganizita' Ortiz, voz más que autorizada, ya que no solo vistió ambas camisetas, sino que tuvo la fortuna de gritar campeón con los dos.

Entre 2006 y 2010, el mediocampista disputó 140 encuentros con Independiente Medellín, marcando cinco goles. Asimismo, desde 2011 y hasta 2014, estuvo presente en la cancha con Millonarios en 147 ocasiones, anotando cuatro tantos.

¿Qué análisis hace del partido?

"Será complicado para los dos. Millonarios enfrentará a un duro Medellín. Sabemos lo que son los equipos del 'Bolillo', muy tácticos. Además, el 'poderoso' viene motivado por el triunfo contra América. De seguro, aprovechará esa confianza que genera ganar esa clase de partidos, en especial, cuando venía de varios empates. Por el lado de Millonarios, le ha costado un poco en las últimas fechas y más tras la eliminación en Copa. Ahora, en casa, tendrá la obligación de salir adelante"

Ya que habló del factor anímico, ¿Qué tanto influirá?

"Quizá un poco, pero también se debe tener claro que ambos son clubes de historia y grandes. De seguro, tendremos un partido interesante, con equipos que propondrán. Medellín llega con confianza y Millonarios querrá demostrar que lo de Alianza Petrolera fue solo un tropiezo en el camino. Sabemos todo lo que ha hecho Alberto Gamero con varios jugadores jóvenes, exponiendo buen fútbol"

¿Cuáles fortalezas tiene el 'embajador' y el 'poderoso'?

"De Medellín es su orden. Es un equipo táctico. Por el lado de Millonarios, la paciencia. Los de Gamero siempre intentan proponer. Se dará un buen compromiso y ambos, con sus armas, darán lo mejor que puedan"

Y las debilidades...

"El torneo hasta ahora está empezado. Sin embargo, la 'empatitis' de Medellín puede influir y más que es un equipo que marca pocos goles. En Millonarios, creo que la defensa ha dejado algunas dudas"

¿Por qué ha pesado tanto la ausencia de 'Chicho' Arango en Millonarios?

"Siempre fue un jugador importante. Era el diferente y quien marcaba los ritmos de juego. Además, tenía gol. Hoy, es difícil encontrar un jugador con esas características"

¿Cuál es la solución para esa baja?

"Millonarios, tanto en la delantera como en otras posiciones, debería reforzarse porque la nómina es corta. El proceso ha sido bueno, pero el profesor Alberto Gamero necesita futbolistas que le pongan competitividad a la hora de pelear por el puesto. Si no hay quién te dispute la posición, uno se relaja y baja el nivel"

En Medellín también hay dicotomías, ¿Agustín Vuletich o Diber Cambindo?

"Ambos son muy buenos. Desde que supe que Vuletich iba para Medellín, me pareció una gran decisión. Es incansable, goleador y las pelea todas. Ahora, Cambindo, ya es muy de 'pana' (risas) porque lo tuve de compañero en el Deportes Quindío. Siempre creí en él. Me alegra mucho por este momento que está pasando. La verdad, es muy difícil jugársela por solo uno (risas). Pero bueno, si tuviera que elegir, por sentimiento, me voy con Cambindo"

¿Se anima a dar un resultado?

"Uf (risas) prefiero no comprometerme. El corazón lo tengo dividido, así que el empate está bien"

¿Qué mensaje le envía a las dos hinchadas?

"Que vivamos el fútbol en paz. Es momento de disfrutar el juego. Se pasó mucho tiempo, por la pandemia, afuera de los estadios y es necesario que regresemos con tranquilidad, a hacerle fuerzas a los equipos, a apoyar y disfrutar"