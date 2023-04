Juan Fernando Caicedo: "Este es un Tolima que va a pelear, entrando a los ocho es un rival díficil"

Con dos anotaciones de Juan Fernando Caicedo, el Deportes Tolima sentenció una importante victoria contra Deportivo Pasto el pasado lunes, correspondiente a la duodécima jornada del fútbol colombiano, donde el conjunto dirigido por Hernán Torres ya ocupa la sexta posición, dentro del selecto grupo de los ocho.

Luego de su gran actuación con los ‘pijaos’, Caicedo charló en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, refiriéndose acerca de su cuota goleadora, el presente del equipo y su retorno a las canchas después de un parón por molestias físicas.

“Ayer me pudieron mandar los videos, como siempre. A veces lo hace mi empresario, no solamente cuando hago gol, sino cuando hago movimientos y cosas así; más que todo es para analizar cómo agarró la pelota o ver qué se pudo hacer bien”, dijo el delantero, que detalló la manera en cómo hace una retroalimentación individual, por su actuación en el terreno de juego partido a partido.

Además de eso, el delantero admitió inclinarse más hacia el segundo gol marcado frente al Pasto, por la exigencia técnica y mental que implica ese tipo de jugada: “Me gustó más el segundo por la forma que agarro la pelota por ahí, muchas personas en el fútbol que no han estado en una cancha o no han tenido la oportunidad de tratar con futbolistas o estudiarlo, pero esas jugadas no son fáciles, son las más difíciles que puede tener un atacante porque tiene mucho tiempo para pensar y de pronto uno puede cometer ahí un error”.

"Yo creo que el trabajo, la convicción de cada uno y bueno saber que cuando el profesor elija a X o Y jugadores le vamos a brindar confianza al equipo y eso es importante", afirmó Juan Fernando referente a su papel y continuidad en la nómina dirigida por Hernán Torres, agregando, además, sobre su proceso y recuperación luego de su parón futbolístico: "De diez meses, fueron cinco meses lesionado, junto a tres partidos por lesión de este torneo”.

“Esto es de trabajar, cuando llega un jugador de una lesión siempre hay temor, pero hay que tomarse confianza dentro de la cancha", dijo Juan Fernando Caicedo, quien también se refirió a esas cosas que día a día se trabajan para mejorar el rendimiento dentro de las canchas, más allá de ser un jugador experimentado: “Yo creo que más que todo es ubicación, cuando estás joven quieres atacar siempre la pelota, jugar donde está el balón y ahí uno erra mucho. He aprendido a atacar los espacios, llegar fácil a gol y la experiencia da eso".

Otras declaraciones:

¿Para qué está el Tolima esta temporada?

“Este equipo ha venido de menos a más, el año pasado teníamos un equipo más experimentado, jugadores con más bagaje y eso hacía que las cosas fueran más fáciles, entre comillas, porque con los años y experiencia de cada jugador nos hacía entendernos más; este equipo dentro de los ocho es un equipo peligroso”.