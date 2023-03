Juan Fernando Quintero da la cara ante mal momento de Junior: "No somos los más malos"

En uno de los partidos atractivos de la jornada 8 de la liga del fútbol colombiano, Junior de Barranquilla cayó 1-2 frente a Envigado y acrecentó sus crisis de resultados. Uno de los más incisivos en el juego de este domingo fue Juan Fernando Quintero, que marcó un golazo, pero que no fue suficiente para sacar un mejor resultado. El volante destacó en rueda de prensa la entrega del equipo y dio su análisis, tras la derrota.

En primer lugar, 'Juanfer' reconoció el buen juego de los 'naranjas', pero recalcó, como lo ha hecho antes, que les falta es meter la pelota: "Creo que enfrentamos un buen equipo, unos jóvenes con ímpetu, con carácter. No somos los más malos, no somos un desastre como algunos piensan, son resultados, mientras estemos creando acciones, siempre va a decir lo mismo, hay equipos que no crean opciones, nosotros las creamos y tenemos poca eficacia".

A renglón seguido, el exRiver Plate dejó en claro que la escuadra resalta en muchos aspectos del juego a pesar de que no están finos de cara a portería. "Si uno se pone a ver el porcentaje de tenencia, estamos arriba siempre y no solo hoy son muchos partidos. Hay que ver el contexto de todo el juego de todo lo que estamos haciendo hace 5 o 6 fechas. Es indudable que los resultados no nos han acompañado, hoy fueron seis hombres diferentes, a veces se les olvida que venimos de viaje, hoy tengo que rescatar la valentía a mis compañeros".

Quintero, como estrella y figura del equipo, expresó que le quiere poner el pecho a la brisa a pesar de la racha negativa que están viviendo, pero también pidió un poco de comprensión: "Hoy llego acá y doy la cara porque sabemos lo que nos estamos jugando, nos duele el resultado, nos duele el fútbol, pero bueno, eso hace parte del juego, a veces como que se les olvida que nosotros somos seres humanos, que debemos descansar".

Por último, entre risas comentó el golazo que anotó, pues según él no cambio muchas las cosas en medio de la derrota: "Es que no sirvió para nada el gol, pero es la realidad, creo que nunca he tenido presión, juego al fútbol desde niño, lo disfruto, siempre he dicho que mi pasión la llevo a la realidad, obviamente con la responsabilidad".