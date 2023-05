Juan Fernando Quintero escribió emotivo mensaje a los hinchas del Junior tras su eliminación

Juan Fernando Quintero llegó este semestre como uno de los refuerzos estelares no solo del Junior de Barranquilla sino del fútbol colombiano en su totalidad. Si bien su gran rendimiento con la camiseta de la Selección Colombia y su buen trayecto vistiendo la casacas de River Plate lo ponían como el jugador a tener en cuenta en la Liga Colombiana, debido a una periostitis tibial, el volante ofensivo se perdió gran parte de la temporada con el equipo 'tiburón' y no sació de la mejor manera las expectativas puestas en él.

Varias críticas le cayeron a 'JuanFer' de quien, según muchos, se esperaba un poco más. Incluso, Carlos 'el Pibe' Valderrama salió a declarar en contra de él tras conocer la gravedad de su lesión y el periodo de tiempo que le iba a costar a Quintero regresar a vestir la colores del conjunto 'currambero'. "Primero es el país, la Selección. Pero si estoy bien. Si voy a Jugar contra Santa Fe y no me meten por lesión, no puedo viajar con la Selección. Ese pelado sí es bobo. Estamos arrancando un nuevo proceso y entonces va lesionado para no jugar. Eso no lo entiendo", comentó el 'Pibe' en su momento.

Ahora, tras la eliminación del Junior de Barranquilla de las fases finales de la Liga I-2023 y siendo Juan Fernando Quintero uno de los principales señalados debido a que se perdió 14 de los 20 partidos de la fase regular del balompié local, el propio Juan Fernando Quintero salió en sus redes sociales a levantar el ánimo de los hinchas del Junior a su vez de dar un parte de tranquilidad con respecto a la lesión que aún lo acompaña.

"Hola, amigos e hinchas del Junior, tuvimos un semestre con un triste final para todos. Pero del fracaso salen los campeones, así que no perdamos la fe. El fútbol da revanchas y el año no se acabó todavía. Dios los bendiga a todos. Ah y por la (periostitis tibial) se demoró, pero se fue. ¡Ahora enfocado en lo que viene!", se leyó en el mensaje que dejó Quintero Paniagua en sus redes sociales.

Publicidad

El futbolista antioqueño solo pudo disputar siete partidos con la camiseta juniorista esta temporada. Seis por Liga Colombiana y uno por las fases clasificatorias a la Copa Sudamericana 2023, en donde cayeron eliminados por el Deportes Tolima gracias a un gol de Junior Hernández al minuto siete del partido. En los 630 minutos que Quintero pudo estar en los terrenos de juego, dejó solo una anotación contra uno de sus exequipos, el Envigado, en la derrota de los 'tiburones' 2-1 frente a la 'cantera de héroes'.

Ahora, como bien se leyó en el comunicado del volante, ya tiene entre 'ceja y ceja' la próxima temporada, cosa que a muchos hinchas del Junior los motiva y a otros, no tanto.

El mensaje de Juan Fernando Quintero en sus redes sociales:

Publicidad