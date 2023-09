Juan Fernando Quintero: "Junior mejoró mucho en los último tres partidos"

Juan Fernando Quintero es tema y atracción en la concentración de la Selección Colombia de mayores, que ya se va uniendo poco a poco en la ciudad de Barranquilla, pensando ya en lo que serán las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Para el equipo de Néstor Lorenzo vienen los partidos frente a Venezuela (7 de septiembre) y contra Chile (12 de septiembre).

Y precisamente el volante de creación fue uno de los jugadores que salió a atender a los periodistas este lunes. En medio del contacto con la prensa, para 'Juanfer' no faltaron los interrogantes sobre su paso por Junior, su club en el primer semestre de la presente temporada y del que se fue por desacuerdos con el técnico Hernán Darío Gómez.

"En Junior no fue problema de que me acomodaba o no, todos saben bien lo que pasó. Pero bueno, ya dejo eso en el pasado, estoy enfocado en la Selección, en lo que pueda dar para mi país, estoy contento y esperanzado en lo que viene", expresó en uno de los momentos de la improvisada y concurrida rueda de prensa.

Juan Fernando Quintero también dejó en claro, que pese a haberse marchado a Racing de Avellaneda, de Argentina, aún se encuentra pendiente de lo que pasa con los 'tiburones' en la actual Liga II 2023 del fútbol profesional colombiano.

Juan Fernando Quintero, volante del Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa

"Mejoró mucho estos últimos tres partidos el Junior. Me alegra mucho que pueda tener una buena situación, lamentablemente no ganó el último partido, estoy ligado, viéndolo, tengo gente cercana ahí y me alegra que se normalice un poquito más todo lo que es el fútbol y que se tenga mucha esperanza para lo que se viene para ellos", agregó el antioqueño.

El paso de Juan Fernando Quintero estuvo enmarcado por un gran boom generado por su contratación, posteriormente sufrió una lesión que lo alejó de los terrenos de juego y antes del arranque de la Liga II del fútbol colombiano estalló una polémica con el profesor 'Bolillo' Gómez, que lo llevó a tomar la decisión de marcharse y escuchar propuestas.

Así, firmó con Racing de Avellaneda, con el que poco a poco ha ido tomando un buen nivel e incluso viene de anotar gol en el triunfo 2-1 sobre Estudiantes de La Plata, en la Liga de Argentina.