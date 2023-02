Juan Fernando Quintero: "No entiendo que en cuatro fechas ya se hable de la salida de Arturo Reyes"

Junior de Barranquilla todavía no despega en la liga del fútbol colombiano, puesto que en cuatro fechas no conoce la victoria, sumando así tres empates y una derrota. Por eso, en el ambiente del 'tiburón' ya se rumora sobre la posible salida del técnico Arturo Reyes , sin embargo, Juan Fernando Quintero no está muy de acuerdo con eso.

Los barranquilleros no han podido ganar a pesar de que han generado varias opciones de gol, no obstante, la falta de definición no les ha permitido marcar la diferencia. El medio 'El Heraldo' habló con Juan Fernando Quintero sobre el timonel barranquillero.

'Juanfer' expresó estar en desacuerdo en que la solución sea sacar a Reyes del banquillo técnico. El volante enfatizó en que el presente del club se debe también a mala suerte. "Las cosas a veces no salen, el fútbol es subjetivo, muchas veces el que juega mejor es el que pierde. Cuando van 3 o 4 fechas y sacan un entrenador, eso no tienen sentido, después llega otra persona y dice 'esos jugadores yo no los traje', es otro proceso", sentenció.

El '10' dijo que los rumores no son positivos para el equipo, ya que "es un deseo a toda hora de crear el choque, dañar el ambiente".

Al jugador le consultaron sobre cómo se manejaba este tipo de situaciones en el 'viejo continente': "En Europa es diferente por la cultura, es normal la diferencia y si el dueño del equipo siente que debe cambiar al DT, eso también se debe respetar", manifestó.

El exRiverPlate dejó en claro su afinidad por el DT del 'tiburón', pues según él "tengo buena relación con el profesor Arturo Reyes, sé la capacidad que tiene, sé lo que quiere hacer y el sabe que vine por él también".

A continuación más declaraciones de Juan Fernando Quintero:

*Sobre la clausula en su contrato que le da vía libre para irse de Junior

"Cuando yo llegué, dijeron que yo estaba utilizando al Junior para obtener un mejor contrato y yo no soy el jugador más requerido, pero he tenido una bonita carrera. Si es verdad que tengo un contrato y que me puedo ir en cualquier momento. Esas son cosas que se dan en el fútbol y ya está. Cada persona se ubica según sus intereses, pero estoy muy contento acá".

*Un mensaje para la afición del equipo

"A la hinchada darle muchas gracias, hemos sentido el cariño. Es crucial que nos apoyen todo el semestre y nos transmitan esa energía para que eso se vea reflejado en la cancha".