Juan Fernando Quintero: “No sabía que una decisión personal traería tantas historias y cuentos”

Juan Fernando Quintero no va más en el Junior de Barranquilla y tras las críticas y comentarios que causó su salida del club ‘tiburón’, el propio jugador se reportó en sus redes sociales para referirse brevemente al tema.

Este sábado, el creativo volante antioqueño dejó unas palabras en su cuenta de Twitter y se mostró sorprendido por el revuelo de su marcha del elenco atlanticense.

“Hola amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema”, escribió de entrada Juan Fernando Quintero.

Luego de eso, el paisa señaló que no es el momento de hablar del tema, ya que este sábado se dará la despedida del arquero uruguayo Sebastián Viera, en el estadio Metropolitano: “Por el momento disfruten de la despedida de Sebastián Viera”.

Para terminar, Quintero Paniagua agradeció por su paso por el Junior, donde se sintió ‘arropado’ por los hinchas y las personas en suelo atlanticense.

“A la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón. Y barranquilla me acogió como uno más … feliz tarde a todos y que disfruten”, finalizó ‘Juanfer’.

Según información, Quintero no estaría cómodo en el equipo, y algunas decisiones del cuerpo técnico lo habrían llevado a irse del cuadro atlanticense aunque aún tuviera contrato hasta final de año.

El viernes, el propio Fuad Char, accionista del Junior, dio la noticia a los medios de comunicación, mostrándose sorprendido y no dando muchos detalles: "Nos anunció esta mañana que no quiere seguir en el equipo. Estamos en eso. Vamos a seguir conversando con él durante el día para ver realmente qué está pensando. Dijo que no está bien, que no está cómodo. No ha dado muchas explicaciones.

A pesar de eso, y de algunas conversaciones en las últimas horas, desde las toldas del Junior no lograron convencerlo y 'Juanfer' ya se despidió de sus compañeros, tomó sus cosas y se espera que en próximamente se conozca algo sobre su futuro, todo apunta que nuevamente en el balompié del exterior. ¡Pretendientes nunca le faltan al '10'!

Ahora, en el cuadro barranquillero deberán moverse por contratar un volante de creación, tras la inesperada salida de Quintero y la cercana despedida del venezolano Luis 'Cariaco' González. Por el momento en el club 'tiburón' han contratado a Pablo Rojas, Gonzalo Lencina, Emanuel Olivera y el arquero Santiago Mele, una de las flamantes incorporaciones para el siguiente semestre.