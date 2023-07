Juan Fernando Quintero se despidió del Junior: “Gracias, ese cariño lo guardo en mi corazón”

Juan Fernando Quintero finalizó oficialmente este lunes su paso por el Junior de Barranquilla, por medio de un video y unas palabras en sus redes sociales.

En la publicación, el volante antioqueño puso algunos de sus mejores momentos en el cuadro ‘tiburón’, y finalizó con una imagen del estadio Metropolitano, ‘casa’ del cuadro rojiblanco.

“Gracias a toda la familia Char, a todos los compañeros y al staff Técnico y médico con los que compartí. Gracias hinchada del Junior, barranquilleros y todos sus alrededores Ese cariño lo guardo en mi corazón. Hasta pronto amigos”, escribió Juan Fernando Quintero.

Además, este lunes el creativo paisa también dio algunas declaraciones sobre lo que fue su salida inesperada y sorpresiva del club barranquillero, afirmando que sintió que no encajaba en el sistema de juego del timonel Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

“Yo no cuestiono las formas del profesor, no encajo en el sistema táctico de él, por lo que viví y entrené y sentí en los dos partidos amistosos, es que no iba a poder explotar mis cualidades”, señaló Quintero Paniagua en las recientes horas.

Así las cosas, se cierra la etapa de ‘Juanfer’ en el Junior de Barranquilla, donde no pudo brillar, apenas marcó un gol y estuve durante varios meses lesionado. Cuando todo indicaba que estaría comandando al equipo en este segundo semestre, tomó la decisión de salir y quedar como jugador libre.

Aún no hay rumores sobre cuál será el destino del volante antioqueño para la siguiente temporada, aunque se espera que vaya al balompié internacional nuevamente.

Por su parte, este lunes, en el Junior de Barranquilla hicieron la presentación oficial del plantel profesional para encarar la liga y la copa del fútbol colombiano, en este segundo semestre, ya sin la figura de Juan Fernando Quintero, pero con varios refuerzos y algunos que permanecen en las filas del 'tiburón'.

Con esto, se cierra la etapa del '10' en su cuarto equipo en el balompié de nuestro país, tras sus pasos por Envigado, Atlético Nacional, Independiente Medellín y recientemente en el Junior.